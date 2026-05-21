3資助房屋計劃收逾10.5萬表 居屋2025申請暫超額13倍

居屋2025、綠置居2025及白居二2025昨晚7時截止申請。房委會暫累計收到約10.5萬份申請(包括網上及紙本申請)，當中超過六成半透過「精簡安排」一次過申請兩項資助出售房屋計劃。根據現時統計，透過不同途徑申請居屋2025的總數約為9.9萬份，超額約13倍。房委會強調，今年是首次推出精簡申請安排，將3項計劃合併申請，有關申請數字不適宜與過往計劃作直接比較。

房委會表示，今期申請中，在綠表申請者方面(主要為公屋租戶)，有約2.8萬份申請同時申請居屋及綠置居，另有約2,300份僅申請居屋，以及約1,400份只申請綠置居。至於白表申請者方面，約4.1萬份同時申請居屋及白居二，另有約2.8萬份只申請居屋，以及約4,800份只申請白居二。