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出版：2026-May-21 04:00
更新：2026-May-21 04:00

3資助房屋計劃收逾10.5萬表 居屋2025申請暫超額13倍

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啟德啟陽苑配套完善，鄰近啟德青年運動場和啟德體育園。(資料圖片)

啟德啟陽苑配套完善，鄰近啟德青年運動場和啟德體育園。(資料圖片)

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居屋2025、綠置居2025及白居二2025昨晚7時截止申請。房委會暫累計收到約10.5萬份申請(包括網上及紙本申請)，當中超過六成半透過「精簡安排」一次過申請兩項資助出售房屋計劃。根據現時統計，透過不同途徑申請居屋2025的總數約為9.9萬份，超額約13倍。房委會強調，今年是首次推出精簡申請安排，將3項計劃合併申請，有關申請數字不適宜與過往計劃作直接比較。

房委會表示，今期申請中，在綠表申請者方面(主要為公屋租戶)，有約2.8萬份申請同時申請居屋及綠置居，另有約2,300份僅申請居屋，以及約1,400份只申請綠置居。至於白表申請者方面，約4.1萬份同時申請居屋及白居二，另有約2.8萬份只申請居屋，以及約4,800份只申請白居二。

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房委會強調，上述資料屬臨時數字，因尚未計及於截止前郵遞的申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請，最終申請數字將於3項計劃預計在今年第二季攪珠時一併公布。

今期居屋計劃推售5個位於東涌(1,878個)、屏山(1,730個)、將軍澳(1,408個)、啟德(1,090個)和錦田(820個)等全新屋苑，合共6,926個單位，實用面積由281至560方呎，售價由150萬至480萬元。面積410方呎以上大單位佔總體兩成四、有1,724個，啟德佔200個，面積由464至490方呎。至於綠置居項目位於九龍灣，有857個單位，以市值六折計，售價由168萬至354萬元，兩成二面積447至469方呎。

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房委會指，根據現時統計，透過不同途徑申請居屋2025的總數約為9.9萬份。以推售6,926個新居屋單位計算，超額申請約13倍。

根據房委會早前公布，3項計劃於今年第二季同日攪珠，以決定選樓及配額分配次序。居屋及綠置居預計分別於今年第四季及第三/四季開始選樓，而白居二則於第四季向成功申請者發出批准信。

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