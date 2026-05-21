北上按摩後信用卡被盜 警拘集團主腦等9人涉18案

市民北上消費須小心保管財物。警方接報多名市民早前在內地光顧按摩場所後，信用卡不翼而飛；之後信用卡被用作購買高價電子產品，每次簽帳約5萬元。警方經調查後，拘捕9人，最少涉18宗盜竊案，涉款40萬元。 警方早前發現，多區接連出現信用卡被盜及遭盜用作大額簽帳的案件，經情報分析及翻查閉路電視後，鎖定一個活躍於尖沙咀、旺角、九龍城、黃大仙、沙田、荃灣及元朗等地的犯罪集團，並於本月18至20日採取行動。

陳君圖

集團購買轉售等分工明確 西九龍總區重案組2A隊主管督察陳君圖表示，集團分工明確，主腦收集被盜信用卡後，分派予成員到不同商戶購買貴價手機，每次簽帳達5萬元，隨即將手機帶到一間手機店轉售套現。警方初步調查發現，受害人均有一個共通點，信用卡被盜前曾光顧內地的按摩場所，其後銀包內的信用卡不翼而飛。大部分受害人均在收到銀行交易通知後，方察覺信用卡被盜。 西九龍總區刑事部探員周一在將軍澳區鎖定集團主腦和一名成員行蹤，當時他們正使用他人信用卡購物，探員隨即展開行動，拘捕一名60歲持雙程證男子及一名22歲本地男子，相信為集團主腦及骨幹成員，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產；隨後兩日再拘捕多3男2女，年齡介乎22至32歲。

警方亦鎖定一間涉嫌處理贓物的手機店，前日在旺角一商場採取行動，拘捕兩名分別為49歲及41歲的男東主，並檢獲6部懷疑以被盜信用卡購買的手機。案件中共有9人被捕，其中5人將被暫控相關罪名，分別今明兩日在九龍城裁判法院提堂。 警方呼籲市民保管好個人財物，尤其在娛樂場所應提高警覺，如發現信用卡遺失或被盜，應盡快通知銀行及啟用交易提示服務，商戶在處理大額信用卡交易時應核實持卡人身份，遇到可疑情況應盡快報警。警方強調，處理贓物一經定罪最高可判監14年。