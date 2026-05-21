好人好事｜快運赴日航班乘客昏迷　「型男醫生」急救爆紅揭多重身份

近日一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班發生空中突發醫療事件，一名中年男乘客突然昏迷，機組人員隨即急救，並透過廣播緊急呼籲醫護人員協助。一名男乘客當時挺身而出表明自己是醫生，即場進行專業檢查及緊急處理，患者最終清醒。事件在社交媒體小紅書曝光後迅速瘋傳，網民讚揚該名醫生仁心仁術，其後更有人對「型男醫生」進行起底，發現他名叫張海傑(Ryan)，為一名本港醫生，亦是健身運動員及唱作歌手，有發表音樂作品，他其後在IG發文「Thank you for the love from 小紅書」回應網民關注。

運動健將兼唱作歌手

有網民在小紅書發文，指4月30日香港快運航班飛往福岡的航班發生了一宗突發醫療事件，一名中年男乘客突然暈厥，空姐隨即進行急救，機師透過廣播緊急呼籲醫生協助。及後一名被樓主形容「一位帥哥（真的很帥，目測1.85米以上）」立即挺身而出，和空姐溝通並給病人做了一些處理」。在醫生與機組人員合力搶救下，患者最終清醒並穩定傷勢。

IG追蹤人數急增近4萬 「我是從小紅書過來的」

不少網民讚揚該名醫生仁心仁術，亦有人關注其「光速」起底，他名叫張海傑，2018年港大醫學院畢業，曾任職瑪麗醫院的急症科醫生。他在社交平台IG上的自我介紹是「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使），揭示自己的多重身份。其社交平台分享不少唱歌、玩結他、「晒肌」健身等帖文，隨即吸引大批網民追蹤，使其追蹤人數急增至近4萬，不少人留言「我是從小紅書過來的」、「麻煩帥哥速速入駐小紅書」。