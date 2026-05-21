好人好事｜快運赴日航班乘客昏迷「型男醫生」急救爆紅　 開腔回應指會致力成為最好醫生

【5月22日更新】挺身而出為乘客急救的醫生張海傑(Ryan)爆紅，他在社交平台Instagram以英文發文回應。他感謝大家的支持及溫暖的話語。不過，他指老實說，來自社交媒體上的關注讓他有點應接不暇。他承諾會繼續盡職盡責，致力成為一名最好的醫生；創作最真誠的音樂；亦期望突破「HYROX」成績，希望大家能繼續陪伴他走過這段旅程。

近日一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班發生空中突發醫療事件，一名中年男乘客突然昏迷，機組人員隨即急救，並透過廣播緊急呼籲醫護人員協助。一名男乘客當時挺身而出表明自己是醫生，即場進行專業檢查及緊急處理，患者最終清醒。事件在社交媒體小紅書曝光後迅速瘋傳，網民讚揚該名醫生仁心仁術，其後更有人對「型男醫生」進行起底，發現他名叫張海傑(Ryan)，為一名本港醫生，亦是健身運動員及唱作歌手，有發表音樂作品，他其後在IG發文「Thank you for the love from 小紅書」回應網民關注。