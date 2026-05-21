車Cam直擊｜私家車逆線衝斑馬線外傭拉回學童 46歲司機危駕被捕(更新)

警方新界南總區交通部人員留意到於今日（21日）上載到網上的一段短片，片段顯示一輛私家車於昨日（20日）上午，在葵涌國瑞路逆線駛過斑馬線過路處，對正在橫過斑馬線的一名女子及兩名幼童構成嚴重威脅，事件中幸未有任何人受傷。 人員經深入調查後，於同日（21日）上午拘捕一名46歲本地男司機。該名被捕司機已被落案控以一項「危險駕駛」罪，將於5月29日在沙田裁判法院提堂。

網上流傳一段極度驚險的車Cam片段，顯示拍攝時間為昨日（20日）早上7時56分，正值上學繁忙時間。當時Cam主的車輛正停在斑馬線前，讓行人過馬路。畫面中，一名身穿白色上衣、背著書包的女傭，正緊牽著一名女童的手在斑馬線過馬路，旁邊亦有一名男童跟隨。

正當3人行至路中央時，帶頭的女傭先觀察右方路面情況，並立即伸手攬著男童的肩膀及書包，阻止他繼續過路。原來有一輛白色私家車從右方逆線駛至，完全沒有減速直衝過路。兩名學童及女傭頓時嚇得呆立當場，女傭再次觀察路面情況後，才帶著兩名小童再次過路。而私家車駛過斑馬線後，疑前面有對頭車，它亦駛回左線離開。影片亦就此結束。