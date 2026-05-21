兩度製作煽動紙張拋出安達邨單位外 55歲地盤工認煽動罪還押(更新)

警務處國家安全處（國安處）今日（21日）落案起訴一名55歲男子兩項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件下午在西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

警務處國家安全處今日（21日）落案起訴一名55歲男子兩項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。國安處於4月21日拘捕該名男子。調查顯示，該名被捕男子於2024年10月2日及2025年立法會換屆選舉期間，多次製作及發布具有煽動意圖訊息的紙張，內容包括煽動他人引起對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度、對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛。

案件下午在西九龍裁判法院提堂，被告承認兩罪，主任裁判官蘇文隆將案件押後至6月9日求情及判刑，待取背景及心理報告，辯方申請保釋被拒需還押。