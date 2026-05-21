馬時亨：中美峰會後局勢轉晴 香港獨特樞紐地位愈趨鞏固

貿易發展局主席馬時亨出席美商會午餐會時表示，早前中美關係緊張，環球經貿形同掛起「十號風球」，但隨着兩國元首順利會面，搭建出建設性且戰略穩定的互動格局，地緣局勢突然轉晴，一切似乎已恢復平穩。他分析，儘管美國對內地發展始終存有戒心，地緣紛擾仍會持續，但國際大局勢普遍看好中國。歐洲及東盟多國領袖相繼訪華，紛紛展示出對穩定中國市場的信心。他強調，在這種大格局下，香港應繼續發掘新市場，積極開拓東盟、中東、中亞及南美等新興地區。

營商配套成熟 港未來十年地位更鞏固

馬時亨續指，隨着中國經濟前景向好，外資企業大多傾向選擇香港作為區域總部；這全賴香港緊貼國際營商模式，具備訊息自由流動的優勢，且銀行、資本市場、會計及法律等專業配套完善成熟，營商便利性極為突出。因此他深信，未來10年香港的獨特樞紐地位只會愈來愈鞏固、不斷強化，絕不會因地緣政治而走弱。

隨團赴哈薩克及烏茲別克

為配合市場多元化策略，貿發局正大力開拓中亞等新興市場。行政長官李家超將於6月初率領逾60人的高級別代表團，遠赴哈薩克及烏茲別克探索商機，團員由內地與香港企業各佔一半，馬時亨亦會以貿發局主席身份隨團出發。