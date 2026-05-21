濫用公屋｜房委會：單位成按摩店和音響器材展銷場 尚餘300宗正調查

政府去年1月推出「舉報濫用公屋獎」，截至今年3月底，合共接獲5,400宗舉報，當中25宗個案成立。房委會表示，成立的個案中，有租戶將單位改裝成按摩店；亦有租戶將單位用作音響器材展銷。
政府自去年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至今年3月底，合共接獲5,400宗實名舉報，初步篩選後約900宗具備基本資料可進一步跟進，當中600宗已完成調查，餘下約300宗正處於不同調查階段。
己完成調查的個案中，25宗舉報成立，包括去年8月公布的3宗涉及將公屋單位作商業用途及長期丟空單位個案，其餘22宗分布在不同地區的公共屋邨，主要涉及非經常持續居住、長期丟空單位、作商業或非住宅用途，以及虛報入息與資產。
單位設專業按摩床 引陌生人光顧
有公屋租戶涉嫌將單位改裝成按摩店，在屋內放置專業按摩床提供收費服務，引來陌生人頻繁上門光顧，對鄰里造成嚴重滋擾；亦有租戶把單位用作商業展銷，陳列大量音響器材，並於網上刊登廣告招徠顧客。相關違規租戶均已被發出「遷出通知書」。
至於餘下的575宗調查個案，大部分確認不成立，調查程序已經結束，主要原因包括單位並無濫用情況、屬誤會或舉報資料與事實不符；另有小部分舉報經查證後，發現涉事單位並非房委會的出租公屋。房委會表示，計劃並未出現「濫報」或胡亂舉報。