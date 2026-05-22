何民傑斟針Jump｜華人廟宇委員會財務及管理小組主席黃光耀：廟宇經濟串連旅遊景點 讓香火走進社區

在不少人眼中，廟宇是祈福參拜之地，承載的是節慶、信仰與民間習俗；但在黃光耀眼中，廟宇除了保存傳統文化，也可以成為串連旅遊、社區和經濟的重要載體。去年8月接任華人廟宇委員會財務及管理小組主席後，不但花時間了解廟宇日常運作，更親身報讀相關課程，希望由管理、保育到推廣，重新思考香港廟宇文化還有多大發展空間。

黃光耀出席AM730 YouTube頻道節目《何民傑斟針jump》時表示，香港廟宇文化的價值，從來不止於求神問卜。香港廟宇數目眾多，分布港九新界，背後既有地方歷史，也與不同族群、節慶和社區發展緊扣相連。以華人廟宇委員會為例，目前管理24間廟宇，其中6間屬法定古蹟，委員會本身亦設有5個常設工作小組，涵蓋財務管理、文化推廣、工程、社會服務及法例修訂等範疇，反映現代廟宇管理早已不只是看香火，而是牽涉保育、營運、公共教育與社區連結。 專業課程提升管理水平

他說，過往不少人對廟宇的印象仍停留在較傳統的管理模式，很多做法是一代傳一代，經驗豐富，卻未必系統化。正因如此，他認為要推動廟宇文化走得更遠，第一步是提升管理水平，讓更多人以現代視角重新理解廟宇的功能。委員會與香港都會大學李嘉誠專業進修學院開辦「專業廟宇管理證書」課程，某程度上正是希望把原本較零散的經驗，逐步轉化為更有系統的知識與實務訓練。 在黃光耀眼中，所謂「廟宇經濟」，並不是把宗教場所簡單商業化，而是思考如何讓廟宇與周邊社區產生更完整的連結。他以油麻地天后廟為例，認為旅客來到一間廟宇，不必只停留於參拜，附近的果欄、玉器市場、以至廟街本身，都可以組成更立體的文化路線。若將廟宇、歷史建築、地方風貌與飲食購物結合，旅客在區內停留的時間自然可以延長，消費亦有機會提升，這正是他心目中更具深度的旅遊模式。

他又提到，近年不少海外旅客，特別是東南亞旅客，對香港廟宇表現出愈來愈大興趣。車公廟、黃大仙祠、紅磡觀音廟，以至西貢佛堂門天后古廟等，本身已具有清晰的民間認知與節慶特色，只要在導覽、路線設計和社區連結上做得更完整，香港完全有條件把廟宇文化發展成具辨識度的旅遊亮點。

推動廟宇數碼化 要讓廟宇文化走近更多人，黃光耀認為科技應用亦不可少。傳統與創新不一定對立，關鍵在於如何用合適方法提升體驗。他指出，部分廟宇已開始引入電子支付、二維碼資訊、虛擬導覽及數碼記錄等安排，讓旅客尤其海外訪客更容易了解廟宇歷史、供奉文化與建築特色；同時，數碼化亦有助保育與維修，為日後修復留下更完整檔案。至於環保層面，他亦關注如何減少燃香和焚化對空氣帶來的影響，在保留傳統儀式感之餘，改善整體參拜環境。

對樓市審慎樂觀 身兼會德豐地產副主席兼常務董事的黃光耀，對香港樓市同樣保持審慎樂觀。他認為聯儲局維持利率不變，屬市場普遍預期，息口因素未再進一步惡化，有助買家情緒逐步回穩；在外圍局勢仍有不確定性的情況下，物業市場反而較能反映香港本地需求的韌性。 他指出，近期一手市場氣氛較前穩定，發展商去貨速度改善，庫存壓力亦較早前紓緩，令市場逐步由「以價換量」轉向更重視節奏與信心的階段。除本地購買力外，內地專才、來港升學家庭，以及尋求較穩定資產配置的資金，仍然是支撐住宅市場的重要力量。