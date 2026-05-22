髮型師涉港鐵自瀆精液濺中女子　DNA證屬被告判囚28天

一名36歲髮型師涉在灣仔站至北角站的港鐵列車上自瀆後，把精液射在一名46歲女子的臀部位置及袋上，化驗結果證明女事主褲上的精液DNA屬髮型師所有。他早前被裁定一項猥褻侵犯罪罪成；案件今日（22日）在東區裁判法院判刑，暫委裁判官鍾穎詩指被告沒有悔意，行為具一定厭惡程度，報告亦反映其重犯機會屬中等偏高，最終判處被告監禁28天。 被告古國偉（36歲，報稱髮型師），被控於2025年2月5日，於一輛在港鐵灣仔站與北角站之間（往柴灣方向）的車廂內猥褻侵犯X。

辯方引述背景報告及精神報告指，被告過往17年有穩定工作，求情信指他對案件有悔意，並承諾不會再犯。辯方續指，雖心理報告顯示被告有重犯機會，但本案是他首次犯案，而且他在索取報告期間已還押12天，已汲取教訓。 惟鍾官認為兩份報告均顯示被告沒有悔意。本案中雖然兩人沒有直接肢體接觸，但案情有一定厭惡程度。而且案發地點在公眾交通工具上，法庭有責任保障女性在交通工具上不受任何形式的侵犯。再加上，被告經審訊後方被定罪，而報告亦顯示其重犯機會中度偏高，最終判處被告監禁28天。

案情指，X當日在灣仔站上車並站在門側，其間專注看手機，至北角站下車時，一名男乘客告知她：「有人射咗啲嘢喺你上面。」該男乘客其後協助她截停被告報警。 乘客見被告手上下移動 下車發現事主褲有液體 該男乘客供稱，他留意到被告站姿可疑懷疑想偷竊，其後從車窗上見到被告的手作出上下移動的動作，他下車時發現X的褲上有液體，遂追截被告，但承認未曾見到被告露出陽具或直接觸碰事主。 「濕疹抓癢」及「職業勞損」供詞前後不一 被告曾自辯稱手部動作是因腰部濕疹痕癢，但覆問下稱是髮型師的職業勞損。化驗結果顯示，X當日所穿的瑜伽褲上的精斑，與被告的DNA脗合。鍾官早前裁決指不可抗拒的推論，認定被告在車上自瀆，並將精液射到X的瑜伽褲的臀部位置及袋上，裁定他罪名成立。

案件編號：ESCC2878/2025