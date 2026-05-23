公屋輪候時間降至4.7年創8年低　何永賢：簡約公屋作用大

房屋局早前公布最新一季公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季下降0.4年，是8年多以來最低紀錄。房屋局局長何永賢說，未來數季數字仍可能有輕微波動，但向下趨勢很明顯。

何永賢出席電台節目時表示輪候時間能夠下跌，現時簡約公屋發揮很大作用，亦因為當局在打擊濫用公屋的努力，今屆政府至現時已經收回1萬個單位。她指簡約公屋本身的平均輪候時間是3年，如果新界及擴展市區的簡約公屋只需輪候兩年，呼籲居住在惡劣環境以至存在安全和消防問題的劏房戶考慮申請。