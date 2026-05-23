公屋輪候時間降至4.7年創8年低　何永賢：簡約公屋作用大

房屋局早前公布最新一季公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季下降0.4年，是8年多以來最低紀錄。房屋局局長何永賢說，未來數季數字仍可能有輕微波動，但向下趨勢很明顯。
何永賢出席電台節目時表示輪候時間能夠下跌，現時簡約公屋發揮很大作用，亦因為當局在打擊濫用公屋的努力，今屆政府至現時已經收回1萬個單位。她指簡約公屋本身的平均輪候時間是3年，如果新界及擴展市區的簡約公屋只需輪候兩年，呼籲居住在惡劣環境以至存在安全和消防問題的劏房戶考慮申請。
何永賢又表示，今年落成的公屋數量集中於下半年，其中在北部都會區的古洞及粉嶺北將會有兩個公共屋邨的第一期落成，分別提供約5000個及3000個單位，兩個屋邨的第二期將於明年陸續出現。
文苑樓火警揭劏房隱患 決心推簡樸房例
近日佐敦文苑樓一個劏房單位發生致命火警。何永賢指涉事單位平均每人只有5平方米的生活空間，存在不少消防隱患，因此要立定決心有序推進《簡樸房條例》，最新已接獲1.18萬個分間單位申請，涉及3300住宅單位，平均1間屋分間成3個單位。
她又提到，局方在九龍城揀選2個合乎標準的樣板，其中「一劏二」的單位有窗，預計業主只花費2.5萬元加裝煙霧感應器和防煙門，相信類似情況的單位佔所有劏房約七成。