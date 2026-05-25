中學生正視精神壓力問題，自家製產品宣揚輕鬆生活。

面對生活緊張，港人壓力越來越大。東華三院陳兆民中學的學生關注身邊同學、老師及父母壓力問題，日前組成了學生公司參加非牟利機構的青年創業體驗計劃，自家製創出不同的文具產品，配上Gen Z朋輩有共鳴的潮語金句，希望讓學生和上班族明白輕鬆休息的重要性，減少精神壓力。 「HSBC x JA青年創業體驗計劃2025/26」由青年成就香港部主辦，獲滙豐銀行慈善基金支持，來自89間中學的逾200位中學生日前參加「全港學生公司大賽及頒獎典禮」，中學生創業家向評審展示公司商業理念、產品及市場策略、業績及7個月的創業旅程中學習所得。

區嘉雯：除了讀書 還應有時間做喜歡的事情 東華三院陳兆民中學學生隊伍Chillax的行政總裁區嘉雯表示，因察覺到身邊許多同學、老師和父母，都有很大精神壓力，希望他們可以舒緩精神壓力，所以設計出一些充滿鼓勵字句的文具，讓他們在工作或讀書的時候都可以感到一份鼓勵。「香港城市節奏急促，所以我們想用鼓勵性字句和輕鬆的方式，提醒大家注意休息，注意自己精神健康。」區嘉雯說，該產品以讓人有輕鬆感覺的樹熊作為吉詳物，其中一個文件夾繪畫了學生一同的時間分配，休息時間只得5%，另產品又加上不同潮語金句如「讀書係我嘅本分」、「贏咗99%香港人」等，表達港人心聲及共鳴。區嘉雯表示，理想中的時間分配，除了讀書，還應該有時間做自己喜歡的事情，然後早睡早起，「身邊太多人溫書溫到凌晨一兩點。」同學甘熹穎今次負責設計小巴牌，她透過繪畫小巴牌字眼，學會更有自信地表達自己的想法。

少數族裔同學以傳統文化融入社會 另外，地利亞修女紀念學校（吉利徑）更是今年第8年參與這活動，該學生公司Bearitage製作了穿上不同少數民族傳統服飾的泰迪熊，希望藉此推廣共融，希望社會接受多元文化及減少歧視。他們更將產品銷售的部分收益捐給支援少數族裔的非牟利機構，希望可延續幫助少數族裔於教育等方面需要。 該學生公司的行政總裁Paghadal Jal Manojkumar 表示：「我們在市集向公眾推廣融入不同族裔傳統服飾元素文化的泰迪熊鑰匙圈，設計靈感源自自身經歷，希望以具文化意義又親切可愛的產品，與他人產生共鳴，傳遞多元共融的訊息。」他亦分享計劃中的成長體會：「在過程中遇到不少挫折，我們亦一度失去動力，但當團隊重新整合、調整方向，最後成功達標，這讓我明白到毅力終會帶來成果。那一刻提醒我，成長往往正是在你以為無法再前行時，才真正出現。」

招智輝：經驗會成為人生路上的養分 滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，今日的年輕世代不乏創意，一個讓他們互相學習和踏出第一步平台，能夠讓他們建立自信，令其創意起飛，這些經驗會成為他們日後升學、就業及人生路上的養分。青年成就香港部行政總裁蔡卓慧認為學生在過程中學會合作、承擔與堅持，能夠相信自己，有助正面迎接未來挑戰。