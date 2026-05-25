機場二號客運大樓離境設施周三啟用　交通安排一文睇清【附巴士線列表】

機場巴士往市區方向路線不變

公共運輸安排方面，港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台往博覽館站方向及4號月台往香港站方向已經啟用。城巴及龍運巴士共29條機場巴士「A線」及17條通宵機場巴士「NA線」往機場方向，周三頭班車起在停靠一號客運大樓後，會途經T2落客區，往市區及新界方向路線則維持不變，運輸署已督導營辦商留意乘客需求，需要時加強服務。

運輸署指，非專營巴士位於T2的室內旅遊車候車大堂已投入運作，乘客應參閱有關營辦商的票務安排；設於一號客運大樓接機大堂外的的士站，以及一號停車場旁邊的預約的士上客區位置亦維持不變。T2離港設施啟用初期，一帶交通在部分時段或較繁忙，運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察機場一帶的交通及公共運輸情況，並呼籲市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。