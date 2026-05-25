機場二號客運大樓離境設施啟用　交通安排一文睇清【附巴士線列表】

香港國際機場二號客運大樓(T2)新旅客離港設施已經啟用，運輸署表示將實施相應交通及公共運輸安排，便利市民和旅客。連接T2落客區的翔天路已經開放，有關路段已加設適當交通標誌及道路標記指示駕駛者。
機場巴士往市區方向路線不變
公共運輸安排方面，港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的3號月台往博覽館站方向及4號月台往香港站方向已啟用。城巴及龍運巴士共29條機場巴士「A線」及17條通宵機場巴士「NA線」往機場方向，在停靠一號客運大樓後會途經T2落客區，往市區及新界方向路線則維持不變，運輸署已督導營辦商留意乘客需求，需要時加強服務。
運輸署指，非專營巴士位於T2的室內旅遊車候車大堂已投入運作，乘客應參閱有關營辦商的票務安排；設於一號客運大樓接機大堂外的的士站，以及一號停車場旁邊的預約的士上客區位置亦維持不變。T2離港設施啟用初期，一帶交通在部分時段或較繁忙，運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察機場一帶的交通及公共運輸情況，並呼籲市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。
▼服務二號客運大樓的巴士線▼
▼機場T2 25個商戶名單▼
零售：萬寧、GACHAPOINT by supernova、NGS Fun Station、施施施施施施百貨、薑館、Nobletime Traveller、7-11、曲奇4重奏、好棧、皇玥、奇華餅家
餐飲：快樂蜂、麥當勞、牛奶冰室、譚仔三哥米線、UFUFU Café、雪村、Cupping Room Coffee Roasters、再睡5分鐘、生昌焙豆、Joy Full House
自助售賣機：靈犀咖啡、MONdiFY、Blendbar、Scentation
▼機場T2有15間航空公司分階段進駐▼
5月27日：香港航空
5月28日：亞洲航空、峇迪航空、海南航空、菲律賓亞洲航空、泰國亞洲航空、泰國獅子航空
6月2日：柬埔寨航空、靛藍航空、越捷航空
6月3日：曼谷航空、大灣區航空、濟州航空
6月9日：宿霧太平洋航空
6月10日：香港快運航空(HK Express)