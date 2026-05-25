黎家盈太空人｜將在天宮操作「天韻相機」　學者：實現香港製造、香港操作

神舟二十三號發射成功，港產太空人黎家盈會在天宮太空站操作香港科研團隊研發的溫室氣體探測儀「天韻相機」。領導項目的學者指，「天韻相機」實現香港製作、香港操作，反映國家高度肯定香港科研能力，希望能激勵更多青年關注和參與香港航天科研。
蘇慧：反映國家高度肯定港科研能力
「天韻相機」月中已隨天舟十號貨運飛船順利升空，成功運抵中國天宮太空站。負責項目的科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧在一個電台節目表示，「天韻相機」是世界首款輕巧型、高分辨率和高精度的二氧化碳及甲烷探測儀。從離地400公里的高度拍照，每次拍攝50公里乘50公里面積，可覆蓋整個香港和海域，但體積比家用洗衣機還小。
蘇慧指，首位港產航天員黎家盈將操作「天韻相機」，實現香港製作、香港操作，反映國家對香港科研能力的高度肯定，亦表明本港科研團隊有能力製作世界領先的載荷及培養世界級航天人。她期望國家能大力推動本港航天發展，激勵更多青年加入航天領域。
議員倡加強中小學航天教育
黎家盈的博士論文指導導師、港大工程學院計算與數據科學院名譽副教授鄒錦沛就形容，黎家盈是一名做事很小心的人，會不停論證及覆查，亦有團隊合作精神，相信其性格和能力絕對勝任太空任務有餘。選委界立法會議員黃錦良相信，黎家盈升空能激勵香港青少年愛國愛港的熱情，並對創科發展有更大興趣，認為政府與教育界應思考如何加強中小學航天教育，或組織更多師生到內地參觀科研甚至發射升空過程等。