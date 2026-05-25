黎家盈太空人｜將在天宮操作「天韻相機」　學者：實現香港製造、香港操作

蘇慧：反映國家高度肯定港科研能力

「天韻相機」月中已隨天舟十號貨運飛船順利升空，成功運抵中國天宮太空站。負責項目的科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧在一個電台節目表示，「天韻相機」是世界首款輕巧型、高分辨率和高精度的二氧化碳及甲烷探測儀。從離地400公里的高度拍照，每次拍攝50公里乘50公里面積，可覆蓋整個香港和海域，但體積比家用洗衣機還小。

蘇慧指，首位港產航天員黎家盈將操作「天韻相機」，實現香港製作、香港操作，反映國家對香港科研能力的高度肯定，亦表明本港科研團隊有能力製作世界領先的載荷及培養世界級航天人。她期望國家能大力推動本港航天發展，激勵更多青年加入航天領域。