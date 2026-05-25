屯門新會商會中學校長新加坡率團爆粗罵保安　教育局要求書面交代

屯門新會商會中學校長李卓興被指率領遊學團赴新加坡期間，於當地與保安員口角，期間更要求對方「閉嘴」和說粗口指罵。本港教育局十分關注事件，要求校方嚴肅跟進及書面詳細交代事件，重申校長是學生的楷模，其言行、操守、價值觀對學生影響深遠。 據指一行人正往裕廊用膳 事發於新加坡裕廊，據指該團「新加坡經濟及科技研學團」一行三十多人，當時正前往餐廳用膳。網上流傳一段長約26秒的短片，可見一名男子站在旅遊巴內，與兩名身穿印有「SECURITY」(保安)字樣的非華裔女子因泊車問題口角。片段顯示保安要求旅遊巴司機停泊在後方位置，未料遭男子分別用英語和廣東話指罵，「shut up, you shut up」(閉嘴，你閉嘴)、「hi咩呀hi，hi你阿媽」，又向保安扮鬼臉及招手「嚟啦、嚟啦」。旅遊巴內雖然有人勸止男子的行為，但他仍未有收口，繼續指罵保安「×你老×扮晒嘢」、「你行開啦你」，片段至此結束。

另一更長的片段就顯示，李卓興在要求保安「shut up」及扮鬼臉前，保安當時高聲強調「I said behind」(我說要泊在後方)，李卓興隨即指着對方回應「impolite」(不禮貌)。在要求保安「行開」之後，李卓興指「你行開啦，講咁多耶穌做咩呀？」校方隨後無視保安的要求，原地安排車上學生落車。保安見狀阻止，李卓興不耐煩問「做乜嘢啫」，再用英語一連串問「How many behind? Ok, shut up, how many behind? How many behind? How many behind? How long? How distance?」(要停泊多後？好的，閉嘴。要停泊多後？有多遠？)事後，一名說普通話的女途人上前調停，李卓興態度隨後轉變並指對方有禮，因此會聽從她的說話，又平靜地詢問對方應在哪裡停泊。片段至此結束，未有交代旅遊巴最終有否移到他處落客。

教育局：校長是學生的楷模 本港教育局回覆《am730》查詢指十分關注事件，知悉後已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件，該校亦已啟動危機處理小組嚴肅跟進，當局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切意見及支援。 教育局重申，教師包括校長是學生的楷模，其言行、操守、價值觀對學生影響深遠。當局公布的《教師專業操守指引》闡述教師專業操守及行為準則，提醒教師應對個人操守有嚴格要求，以保障學生福祉、確保教育質素、守護教育專業、建立社會信任。如教師被證實違反專業操守，教育局會檢視有關教師的註冊，按事件性質及嚴重程度採取適當行動。

黃錦良指教育工作者應冷靜克制 教聯會主席、選委界立法會議員黃錦良在一個電台節目稱，雖然未弄清楚事情的來龍去脈，但無可否認言行有不當之處，強調無論發生甚麼事，教育工作者都應保持冷靜和克制，注意專業操守及形象。他重申，校長言行會直接影響學生並成為榜樣，因此必須注意自身形象。