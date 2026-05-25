猴痘｜兩男在港有高風險接觸後內地確診　防護中心籲曾訪「胡同」者聯絡

本港衞生防護中心接獲內地衞生當局通報指，兩名男子在港有高風險接觸後確診猴痘，他們互不認識，目前情況穩定，正在內地接受治療。中心呼籲，本月1日或之後到過旺角「胡同」並曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。
據內地衞生當局的調查資料，首宗個案涉及一名28歲男子，他本月8日發燒及腹股溝部位腫痛，潛伏期內曾到旺角上海街「胡同」，期間有高風險接觸。第二宗個案涉及一名30歲男子，他本月15日下肢雙側出現皮疹，潛伏期內他曾於本月1日及3日到過「胡同」並有高風險接觸。
處所負責人未掌握顧客資料
衞生防護中心指，雖然兩人互不認識，但本月3日同一時段曾在該處所逗留數小時，兩人發病後樣本檢測均對猴痘病毒呈陽性反應。中心認為兩人可能於「胡同」，與受猴痘感染人士有高風險接觸而受到感染，已實地視察有關處所並開展接觸者追蹤工作。中心嘗試獲取在當日曾光顧該處所的顧客名單，然而處所的負責人未能掌握有關顧客資料。
曾在本月1日或之後到訪過「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸的人士，衞生防護中心建議他們盡快致電猴痘電話熱線，以便中心提供健康評估、建議及安排檢測。接觸者追蹤和感染源頭調查工作仍在進行，中心會與內地衞生當局保持緊密溝通，以及交流相關流行病學調查及接觸者追蹤工作。