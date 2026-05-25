猴痘｜兩男在港有高風險接觸後內地確診　防護中心籲曾訪「胡同」者聯絡

本港衞生防護中心接獲內地衞生當局通報指，兩名男子在港有高風險接觸後確診猴痘，他們互不認識，目前情況穩定，正在內地接受治療。中心呼籲，本月1日或之後到過旺角「胡同」並曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。

據內地衞生當局的調查資料，首宗個案涉及一名28歲男子，他本月8日發燒及腹股溝部位腫痛，潛伏期內曾到旺角上海街「胡同」，期間有高風險接觸。第二宗個案涉及一名30歲男子，他本月15日下肢雙側出現皮疹，潛伏期內他曾於本月1日及3日到過「胡同」並有高風險接觸。