黎家盈太空人｜預科發力高考奪3A　嫁同班同學班主任愕然

神舟二十三號載人飛船周日（24日）晚上成功發射，將香港首名載荷專家、荃灣公立何傳耀紀念中學校友黎家盈帶上太空，校方在網站發表賀文，形容黎家盈就讀期間已展現優秀學術能力與堅毅精神，是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證，「讓我們一同為神舟二十三號打氣，為校友黎家盈喝采！」校方本周內會籌備不同學習活動，讓學生認識中國科技發展，亦會邀請校長及曾教導過黎家盈的老師作分享。有學生表示，希望黎家盈完成任務後可回母校分享。

黎家盈的中六及中七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明接受無綫新聞訪問時表示，透過電視直播見證她升空心情激動，形容黎是勇敢、勤奮及重感情的人，「我完全係冇諗過，即係我啲學生，佢係可以咁出人頭地。你可以教到人做醫生或司局長都可以，但完全沒想過她可以代表香港衝出地球上太空。」

當年不算是最突出學生

已退休的謝潤明亦做過黎家盈數學老師4年，他說黎當年熱心參與學生會活動，細心亦勤奮，在高考考獲3科A佳續，修讀港大電腦科學，他指當年成績出眾的同學全部都選讀醫科、精算等，唯獨是黎家盈告知他，希望修讀電腦科學。謝潤明說，黎不算是最突出的學生，但到中六、七時，發現她有足夠的毅力，不斷學習及溫習。