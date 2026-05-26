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出版：2026-May-26 13:02
更新：2026-May-26 13:02

黎家盈太空人｜預科發力高考奪3A　嫁同班同學班主任愕然

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黎家盈的中六七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明透過電視直播見證她升空心情激動

黎家盈的中六七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明透過電視直播見證她升空心情激動

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神舟二十三號載人飛船周日（24日）晚上成功發射，將香港首名載荷專家、荃灣公立何傳耀紀念中學校友黎家盈帶上太空，校方在網站發表賀文，形容黎家盈就讀期間已展現優秀學術能力與堅毅精神，是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證，「讓我們一同為神舟二十三號打氣，為校友黎家盈喝采！」校方本周內會籌備不同學習活動，讓學生認識中國科技發展，亦會邀請校長及曾教導過黎家盈的老師作分享。有學生表示，希望黎家盈完成任務後可回母校分享。

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黎家盈的中六七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明透過電視直播見證她升空心情激動(無綫新聞畫面) 黎家盈的中六七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明透過電視直播見證她升空心情激動(無綫新聞畫面) 黎家盈太空人，荃灣何傳耀中學：「為校友黎家盈喝采！」 黎家盈會在天宮太空站操作「天韻相機」。(路透社) 神舟二十三號3名航天員(左起)黎家盈、張志遠和朱楊柱出席出征儀式。(新華社) 賀文形容黎家盈是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證。(新華社) 賀文形容黎家盈是「香港人才、國家棟樑」的最佳見證。(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社)

黎家盈的中六及中七班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學前校長謝潤明接受無綫新聞訪問時表示，透過電視直播見證她升空心情激動，形容黎是勇敢、勤奮及重感情的人，「我完全係冇諗過，即係我啲學生，佢係可以咁出人頭地。你可以教到人做醫生或司局長都可以，但完全沒想過她可以代表香港衝出地球上太空。」

當年不算是最突出學生

已退休的謝潤明亦做過黎家盈數學老師4年，他說黎當年熱心參與學生會活動，細心亦勤奮，在高考考獲3科A佳續，修讀港大電腦科學，他指當年成績出眾的同學全部都選讀醫科、精算等，唯獨是黎家盈告知他，希望修讀電腦科學。謝潤明說，黎不算是最突出的學生，但到中六、七時，發現她有足夠的毅力，不斷學習及溫習。

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畢業後，黎家盈亦有帶同丈夫回校探望已出任校長的謝潤明，他對黎的丈夫是當年的同班同學感驚訝，「佢先生我教足佢四年，做埋他四年班主任，我都好愕然，因為我唔知佢哋拍拖、結婚，返嚟見到就，下...... 哦......可能同學們自己知道，我就不知道」。

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