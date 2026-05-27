涉收賄114萬及公職人員行為失當優待商人 總督察何兆東囚30個月

警務處總督察何兆東涉收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，並於履行公職期間，涉多次向該商人洩露警方內部資料。被告早前承認兩項公職人員接受利益罪及兩項公職人員行為失當罪，昨在荃灣法院(暫代區院)被判囚兩年半，並須歸還114萬元犯罪得益予特區政府。法官指，何兆東罪行嚴重，削弱香港引以為傲的聲譽，牴觸社會核心價值，形容是「一子錯滿盤皆落索」。

何兆東由囚車押送到荃灣法院大樓應訊。暫委法官判刑時引述何兆東前上司的求情，對他的工作表現有極高評價，形容他是「罪惡剋星」，對維持治安有莫大貢獻，但法官指，何兆東隱瞞上司，並指示下屬偏袒涉案商人，罪行嚴重，削弱香港引以為傲的聲譽及警隊的公信力，亦打擊法治的根基，牴觸社會核心價值，形容是「一子錯滿盤皆落索」；考慮到他認罪，展現真誠悔意，減刑三分一，加上他失去工作、退休福利等，家人亦患癌症，額外再扣減兩個月，最終判囚兩年半。

何的妻子何妍頴被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，就獲准存檔法庭。

案發時，何兆東任職警務處總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。案情指，何兆東處理一宗案件時，認識一名疑遇騙案報案的商人，而該商人當時另涉一宗襲擊案，事主認出該商人屬施襲者，何兆東仍向上司建議不作起訴，並嘗試終止調查，又無視上司作進一步調查的指示於2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受共逾114萬元的現金和禮物，作為他在調查案件時優待對方的誘因或報酬。