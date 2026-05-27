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出版：2026-May-27 12:49
更新：2026-May-27 12:49

「樂屋」翻新100單位出租予輪候公屋家庭　兩年內逾百個家庭受惠

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九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄先生（右四）、九龍樂善堂總幹事劉愛詩小姐（左四），聯同九建集團及樂善堂同事攜同福袋探訪「樂屋」租戶，並宣布延長租約2.5年，持續支援輪候公屋家庭及基層住戶。

九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄先生（右四）、九龍樂善堂總幹事劉愛詩小姐（左四），聯同九建集團及樂善堂同事攜同福袋探訪「樂屋」租戶，並宣布延長租約2.5年，持續支援輪候公屋家庭及基層住戶。

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九建集團響應政府推行過渡性房屋項目計劃，在房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」支持下，翻新100個單位，自2024年起以象徵式租金租予社福機構樂善堂，成為過渡性房屋「樂屋」項目，過去兩年已為約380人、近105個家庭提供過渡性居所，對象為輪候公屋家庭及基層住戶。項目不但改善住戶的居住環境，亦有助紓緩經濟壓力。九建集團特意聯同樂善堂代表探訪租戶，送上福袋並了解入住後的生活狀況，同時宣布將租約延長2.5年，為有需要家庭提供有力支援。

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按市值計算每年租值逾

九建集團提供的100個單位大部分坐落於市區，當中20個實用面積約255783平方呎的單位位於港島區；另外80個實用面積介乎337931平方呎的單位則分別位於鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地及九龍城等地。大部分單位鄰近港鐵站及巴士站，交通便利，社區發展成熟，生活配套完善。若按現時市值租金計算，所提供單位每年租值逾1,000萬元。單位現時以優惠的象徵式租金提供予樂善堂，每個單位均附設已翻新的洗手間及煮食空間，並配置基本電器，如冷氣機及熱水爐等，是輪候公屋家庭或其他有需要人士作過渡性房屋的理想居所，足以改善家庭居住質素及紓緩經濟壓力。

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租戶高女士（左二）表示，自從新居設有獨立廚房及可擺放書桌的空間後，她可以為兒子準備更有營養的食物，亦可陪伴他溫習；兩年來，兒子無論體魄還是成績都有明顯進步，令她對家庭未來重燃希望。。 租戶高女士（左二）表示，自從新居設有獨立廚房及可擺放書桌的空間後，她可以為兒子準備更有營養的食物，亦可陪伴他溫習；兩年來，兒子無論體魄還是成績都有明顯進步，令她對家庭未來重燃希望。 租戶高女士（左二）表示，自從新居設有獨立廚房及可擺放書桌的空間後，她可以為兒子準備更有營養的食物，亦可陪伴他溫習；兩年來，兒子無論體魄還是成績都有明顯進步，令她對家庭未來重燃希望。 租戶吳小姐（右五）接受探訪及福袋時表示，自2024年11月獲安排入住「樂屋」單位後，較寬敞和穩定的居住環境，減輕了家庭成員過往的生活壓力，彼此關係變得更融洽。 吳小姐（中）表示，自由劏房遷入「樂屋」後，家中的氣氛比以往融洽得多。昔日連起居飲食也受制於空間，如今家庭成員各自有活動空間，母親亦重拾種植樂趣，為家居增添生氣，家人臉上也多了笑容。旁為九龍建業集團土地及業務發展總經理歐陽志雄先生（右）及九龍樂善堂總幹事劉愛詩小姐（左）。 九建集團及樂善堂攜同福袋探訪「樂屋」租戶。

惠及超過8000基層家庭

樂善堂早於2017年已開始與愛心地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡性房屋，其後獲房屋局在資源及技術上的支援，令計劃得以擴展。至年更獲房屋局支持，擔任啟德世運道「簡約公屋」項目（第一期）營運機構，並於年底正式入伙，提供2,972個單位。連同較早前營運的過渡性房屋項目，共提供近5,200個單位，惠及超過8,000個基層家庭。計劃讓基層家庭得以搬進安樂窩，緩解因居於劏房及其他不適切房屋而帶來的壓抑與焦慮，並為家庭提供適切的社區支援。

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