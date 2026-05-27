「樂屋」翻新100單位出租予輪候公屋家庭　兩年內逾百個家庭受惠

九建集團響應政府推行過渡性房屋項目計劃，在房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」支持下，翻新100個單位，自2024年起以象徵式租金租予社福機構樂善堂，成為過渡性房屋「樂屋」項目，過去兩年已為約380人、近105個家庭提供過渡性居所，對象為輪候公屋家庭及基層住戶。項目不但改善住戶的居住環境，亦有助紓緩經濟壓力。九建集團特意聯同樂善堂代表探訪租戶，送上福袋並了解入住後的生活狀況，同時宣布將租約延長2.5年，為有需要家庭提供有力支援。

按市值計算每年租值逾 千 萬 九建集團提供的100個單位大部分坐落於市區，當中20個實用面積約255至783平方呎的單位位於港島區；另外80個實用面積介乎337至931平方呎的單位則分別位於鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地及九龍城等地。大部分單位鄰近港鐵站及巴士站，交通便利，社區發展成熟，生活配套完善。若按現時市值租金計算，所提供單位每年租值逾1,000萬元。單位現時以優惠的象徵式租金提供予樂善堂，每個單位均附設已翻新的洗手間及煮食空間，並配置基本電器，如冷氣機及熱水爐等，是輪候公屋家庭或其他有需要人士作過渡性房屋的理想居所，足以改善家庭居住質素及紓緩經濟壓力。

惠及超過 8000 基層家庭 樂善堂早於2017年已開始與愛心地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡性房屋，其後獲房屋局在資源及技術上的支援，令計劃得以擴展。至去年更獲房屋局支持，擔任啟德世運道「簡約公屋」項目（第一期）營運機構，並於年底正式入伙，提供2,972個單位。連同較早前營運的過渡性房屋項目，共提供近5,200個單位，惠及超過8,000個基層家庭。計劃讓基層家庭得以搬進安樂窩，緩解因居於劏房及其他不適切房屋而帶來的壓抑與焦慮，並為家庭提供適切的社區支援。