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出版：2026-May-27 12:48
更新：2026-May-27 12:48

男警涉擅取警察系統資料並向單位淋紅油　被控9罪保釋候訊

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一名41歲男警涉多次未經授權而取用警察系統資料，及後疑在休班期間於黃大仙區住宅淋潑紅油，被控8項不誠實意圖而取用電腦及刑事損壞共9罪。(資料圖片/圖非涉事人士)

一名41歲男警涉多次未經授權而取用警察系統資料，及後疑在休班期間於黃大仙區住宅淋潑紅油，被控8項不誠實意圖而取用電腦及刑事損壞共9罪。(資料圖片/圖非涉事人士)

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一名41歲男警涉多次未經授權而取用警察系統資料，及後疑在休班期間於黃大仙區住宅淋潑紅油，被控8項不誠實意圖而取用電腦及刑事損壞共9罪。案件今日（27日）在東區裁判法院首次提堂，男警暫毋須答辯，控方申請押後案件至7月8日以準備轉介文件，獲裁判官林子康批准，被告以1萬元現金保釋候訊，不得接觸11名控方證人、不得離開香港，並需每周到警署報到。

被告梁龍軍（41歲，無報稱職業）被控8項「不誠實意圖而取用電腦」罪及1項刑事損壞，被指於2024年4月17日、4月26日、4月29日、5月8日操作香港警隊「案件管理及調查系統」的電腦；以及在2024年4月18日、4月29日、5月8日操作香港警隊「第四代刑事情報電腦系統」的電腦，並在2024年4月29日操作運輸署「第五代車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統」的電腦，目的在於使本人不誠實地獲益，不論是在取用電腦的同時或在日後任何時間。

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另他被控於2024年5月4日無合法辯解而損壞黃大仙鳳德邨某單位的大閘、大門及單位外的位置，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

警方表示，該名男警務人員已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案件編號：ESCC1268/2026

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