本港吸煙率降至8.5%創新低 「六月．戒煙月」免費派戒煙藥物及耳穴貼

衞生署公布，香港吸煙率由八十年代初的23.3%持續下降至去年的8.5%，創歷史新低。與此同時，習慣每日使用電子煙或加熱煙等另類吸煙產品的人數亦有所下跌，反映政府推行的控煙策略成效卓著。衞生署今日(27日)起推出「六月．戒煙月」的活動，透過多元途徑鼓勵和協助吸煙人士嘗試戒煙，包括運用AI提供個人化的戒煙輔導服務。

加熱煙人口比率降至無法準確估算

根據去年7月至10月就吸煙情況進行的主題性住戶統計調查顯示，約54萬名香港巿民在統計時有每日吸食傳統煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的比率為8.5%。2023年的相關比率為9.1%。另類吸煙產品方面，去年習慣每日使用電子煙的15歲及以上人士佔人口比率0.1%，而2023年的相應比率為0.2%。而每日使用加熱煙的人口比率則由2023年的0.1%降低至無法準確估算的水平。