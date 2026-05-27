本港吸煙率降至8.5%創新低 「六月．戒煙月」免費派戒煙藥物及耳穴貼

衞生署公布，香港吸煙率由八十年代初的23.3%持續下降至去年的8.5%，創歷史新低。與此同時，習慣每日使用電子煙或加熱煙等另類吸煙產品的人數亦有所下跌，反映政府推行的控煙策略成效卓著。衞生署今日(27日)起推出「六月．戒煙月」的活動，透過多元途徑鼓勵和協助吸煙人士嘗試戒煙，包括運用AI提供個人化的戒煙輔導服務。
加熱煙人口比率降至無法準確估算
根據去年7月至10月就吸煙情況進行的主題性住戶統計調查顯示，約54萬名香港巿民在統計時有每日吸食傳統煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的比率為8.5%。2023年的相關比率為9.1%。另類吸煙產品方面，去年習慣每日使用電子煙的15歲及以上人士佔人口比率0.1%，而2023年的相應比率為0.2%。而每日使用加熱煙的人口比率則由2023年的0.1%降低至無法準確估算的水平。
政府正逐步落實新一階段控煙措施，計劃於明年12月全面落實傳統吸煙產品統一包裝設計和完稅標籤制度，減低煙草產品的吸引力，以及加強打擊私煙。林民聰醫生指，政府「控煙十招」的核心要義之一，是減低煙草產品的吸引力，防止新世代染上煙癮。今次的調查結果亦顯示，年輕組別的吸煙率持續處於極低的水平，反映年輕一代已不再接受吸煙行為，與政府的目標和社會期望高度契合。
為響應世界衞生組織定於每年5月31日的「世界無煙日」，衞生署自2021年推出「六月．戒煙月」活動，鼓勵吸煙人士嘗試戒煙，以降低患上吸煙相關疾病和死亡的風險。過去數年參與人數遞增，活動成效理想。今年，衞生署會繼續透過全港超過300間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心／地區康健站，以及衞生署診所免費派發一星期戒煙藥物試用裝，及透過指定中醫診所免費派發中醫戒煙耳穴貼，以協助有意欲戒煙人士紓緩退癮徵狀。
AI戒煙輔導服務先導計劃「智聊戒」
另外，衞生署今年與香港大學護理學院合作推出AI戒煙輔導服務先導計劃——「智聊戒」，由AI即時提供精準和適切的戒煙資訊，並根據使用者的吸煙史和戒煙偏好，給予個人化戒煙輔導，還能為使用者提供情緒支援，協助使用者練習拒煙技巧。有意戒煙的人士只需掃描二維碼即可隨時隨地接通服務，費用全免。若使用者需要真人輔導服務、戒煙藥物支援或中醫針灸戒煙服務，「智聊戒」亦會根據需求進行轉介。
衞生署已開始播放「全世界睇好你．戒！」電視及電台政府宣傳片，並在公共運輸交通網絡和社交媒體加強宣傳廣告，亦設有綜合戒煙熱線（1833 183），處理有關戒煙的一般查詢、提供專業輔導和轉介服務。市民可瀏覽戒煙專題網頁，亦可下載「戒煙達人」應用程式，以跟進戒煙進度和取得對抗煙癮的貼士，維持無煙生活。