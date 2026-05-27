教育局副局長施俊輝率團訪杭州 冀借鑑AI教育領先經驗推革新

教育局副局長施俊輝率領考察團訪問浙江省杭州市。施俊輝（左一）和考察團參訪浙江大學機器人與智能裝備學生創新實踐基地，了解該校培養學生數字素養的經驗。(政府新聞處)

教育局副局長施俊輝周二（26日）率領考察團訪問浙江省杭州市，與當地官員會面，並到訪當地學校和創科企業，以推動浙港兩地在人工智能教育的交流。施俊輝今日啓程回港。考察團其他成員則在當地繼續參觀其他學校和創科企業，會於29日結束行程返港。

推動浙港工智能教育交流

考察團由約30位教育界及人工智能業界人士組成，包括教師及校長專業發展委員會委員、大專院校及教育專業團體代表、數碼港及香港生產力促進局代表、中小學及特殊學校校長，以及教育界立法會議員。

施俊輝與考察團成員昨日首先抵達浙江省教育技術中心，並與浙江省教育廳官員會面，聽取他們分享推進人工智能教育的策略與成果。他表示，香港力求建立科技創新與人才培養相互支撐的機制，打造教育、科技、人才一體化發展的格局，以提升國家創新體系的整體效能。他指出，杭州在人工智能教育與創科融合的領先經驗，對香港未來落實《中小學數字教育發展藍圖》及推進教育革新，提供寶貴借鑑。