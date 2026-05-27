啟德體育園累計辦253日體育活動近百萬人參與　營運指標正檢討

啟德體育園去年啟用至今，3個主要場館舉辦體育活動的日數達253日，包括多場本地、國際體育賽事和社區體育活動等，參與人數超過97.1萬。政府表示，現有年度舉辦體育活動日數和參與人數指標，是在體育園興建前訂立，在現時未完全切合實際情況，目前正檢討相關營運指標，確保評核機制因時制宜。政府又指，啟德體育園是香港地標性旗艦場地，各項設備均為世界級水平，對運作、保安及技術支援的要求較高，營運公司會因應各活動的規模和性質，與活動主辦單位協商所需的附加服務要求和收費。

舉辦體育活動日數未涵裝拆工程

文化體育及旅遊局局長羅淑佩書面回覆立法會議員質詢指，啟德主場館自去年啟用至上月底，累計舉辦體育活動日數達19日，超過58.3萬人參與，而啟德體藝館和青年運動場，同期就分別舉辦96日及138日體育活動，分別有26.2萬及12.6萬人參與，惟有關日數並不包括場地搭建及拆卸工程所需時間。

根據啟德體育園與政府簽訂的合約，啟德主場館、體藝館競技場、青年運動場及園區其他場地舉辦體育活動的日數，在明年3月底完結的第二個營運年度，須分別達到40日、76日和69日，年度出席體育活動總人數為60萬。羅淑佩指，相關指標在2018年訂立，在現時未完全切合場地的實際惰況，例如只有比賽當日被計算為舉辦日數，亦未有顧及活動對體育發展的重要性、經濟效益等，現正檢討相關指標，確保評核機制因時制宜和切實可行，亦能平衡營運效益，以及切合場地推動體育產業化和發展主場經濟的需要。