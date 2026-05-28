涉偽造招聘廣告截圖申請外勞 警拘7僱主及中介

不法僱主及中介公司涉嫌透過修改其他公司的招聘廣告截圖，向勞工處提交輸入外勞申請。警方拘捕7人，包括僱主及中介公司代表或員工，涉嫌提交偽造文件。警方強調，會繼續與勞工處合力打擊違法活動，確保本地工人優先就業。 深水埗警區重案組第二隊主管偵緝高級督察梁偉軒昨講述案情指，警方於2月接獲勞工處轉介4宗可疑申請，涉及4間僱主公司及3間中介公司。相關申請疑經「補充勞工優化計劃」向勞工處申請輸入外勞，包括市場推廣主任、廚房幫工、掛接式車輛駕駛員及按摩師。

勞工處於2025年10至11月期間收到有關中介公司提交的招聘廣告截圖，惟發現截圖疑經修改，包括字體不一及部分內容被遮蓋，懷疑有人疑以假截圖誤導當局，聲稱已刊登招聘廣告並完成本地招聘要求。處方即時暫停處理申請，並轉交警方跟進。

梁偉軒

梁偉軒指，警方向相關網上招聘平台核實資料，證實涉案僱主及中介公司從未在有關平台刊登招聘廣告。警方於本月中採取行動，於長沙灣、元朗、落馬洲管制站及機場拘捕4男3女，年齡介乎26至57歲。初步調查顯示，有人涉嫌向勞工處提交偽造的招聘廣告截圖，企圖詐騙當局批出輸入勞工申請。 警方指出，若相關申請成功，不但會損害本地勞工的就業機會，亦濫用政府協助業界的人力政策，重申「企圖欺詐」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。

勞工處2023年起推行「補充勞工優化計劃」，規定參與計劃的僱主才可在當局監督下展開4星期本地招聘，優先聘用本地人。招聘須透過勞工處轉介，並自行於報章或網上平台刊登廣告。期滿後，僱主須提交報章正本或網上有效連結等招聘結果供核實。此申請可委託中介公司代辦。