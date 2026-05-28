連升11個月 23年10月新高 4月樓價指數升0.89%

本港樓價連升11個月。差餉物業估價署公布4月份私人住宅售價指數，按月升0.89%、至316.6，是2023年10月以來高位。至於租金指數亦再創新高。有分析指，上半年累計升幅料達約8.8%。 差餉物業估價署公布4月份私人住宅售價指數為316.6，所有面積分類的單位均錄得升幅，1,075呎以下的中小型單位按月上升0.92%；當中以C類中型單位(753至1,075呎)升幅最大，按月漲1.04%，其次為B類單位(430至752呎)，增0.97%；A類細單位(430呎以下)亦穩步按月升0.78%。1,076呎或以上大型單位方面，D、E類單位的合併指數按月上漲0.25%。今年首4個月累計，樓價升5.6%。

租金指數創新高 租金指數方面再創新高，由3月的202.2微升至203.4，按月上漲約0.59%。當中D類單位(1,076至1,721呎)升幅最大，按月漲1.36%，其次為C類單位升1.22%，而E類豪宅單位(1,722呎或以上)亦增0.83%。A類細單位，按月上漲0.50%(由219.8升至220.9)，打破了過去數月橫行的情況。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年4月樓價升幅有所收窄，主要反映3月下旬至4月上旬市況，當時美國議息後維持利率不變，中東局勢亦略為緩和。隨着樓價在此前兩個月已錄得較大升幅，4月走勢轉為放慢。展望5月，在新盤銷售持續火熱及發展商具加價空間帶動下，加上中美領導人會晤成果理想，帶動市場氣氛，不少大行上調本港經濟及樓價預測。預料5月樓價可再升約1.5%，第二季整體有望升近4%，而上半年累計升幅料達約8.8%。

租金走勢方面，陳海潮預計，5月及6月份，在留學生加速進駐租賃行列下，料按月租金升幅可達1%至2%，整季租金升幅可望錄逾3.6%，而上半年則看升4.5%。 世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，一手市場動能帶動樓市回暖，隨着置業信心提升，二手樓價亦轉為上升。雖然地緣政治等宏觀不確定因素仍在，但大部分風險已被市場消化，影響逐漸減弱。同時資金持續流入，流動性充裕，對市場形成有力支持。整體而言，預料全年樓價可升約8%至10%。