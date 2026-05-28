網店半價賣冒牌香水護膚品　海關檢150萬元貨拘一男

海關早前透過網上巡查，發現有網上店鋪售賣冒牌香水和護膚品，海關人員隨即展開調查。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員當日搜查一個位於新蒲崗工廈的網店儲存倉庫，並檢獲該批懷疑冒牌物品，品牌包括CHANEL、YSL及DIOR等，所檢獲的冒牌物品抄襲了正貨品牌的外觀設計及註冊商標，但正貨瓶身印刷手工較為精細，英文字體清晰。另外，正貨香水瓶底的印刷較為精細，並不會用貼紙貼上。行動中，海關根據《商品說明條例》拘捕一名36歲男子。案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

以「行貨」及「平行進口」作招徠

調查發現賣家設立了自家網站及社交媒體帳戶，讓顧客自行落單，營造了一個具規模的網上商家形象，藉此贏取顧客的信任。賣家以「行貨」及「平行進口」這些字眼作為招徠，從而減低消費者戒心，並以低價吸引消費者購買，以涉案貨品為例，售價由500至800元不等，是正貨售價的一半。

海關又指，該倉庫在一個「一劏四十」的工作室單位內，所有租戶進出都需要輸入密碼進入，嚴密的保安大大增加了人員執法的難度，而倉庫內的實際環境惡劣，貨物堆放雜亂無章，滿布灰塵。由於檢獲的冒牌香水及護膚品，是直接用於人體皮膚，而倉庫的惡劣環境有可能令產品變質，稍後會將樣本送往政府化驗所進行化驗。