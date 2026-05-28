公務員加薪｜華員會：調整薪酬考慮社會情緒為應有責任

政府10月起推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各評核人員按照常態分布，即俗稱「拉Curve」，當中被評為第4至6級的公務員將不獲發增薪點，至少佔5%。

被問及應否將宏福苑火災中公務員表現納入考量，蔡冠龍認為薪酬調整幅度應全面考慮所有因素，適當考慮當年特殊因素，公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒是應有責任。

政府公布公務員薪酬趨勢淨指標出爐，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。華員會會長蔡冠龍在會後表示，薪酬趨勢淨指標數字不錯，會方將審閱報告，下周召開審核報告的會議，並提出薪酬訴求。

蔡冠龍擔心新機制可能引起不必要爭拗，甚至衍生出「填數」問題，即部門將表現合格的公務員撥進表現欠佳的第4至6級，令公務員人心惶惶。他呼籲當局慎重推行，加強管理，確保能如實評核。

馮傳宗：低層淨指標1.17%是太低

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，低層的淨指標1.17%是太低，希望能夠與中層的2.64%淨指標看齊，而基於去年公務員凍薪，以及今年首季經濟較好，期望中低層公務員的薪酬可以再加至少0.5%。

另外，馮傳宗說歡迎優化措施，相信能夠對公務員的工作表現起到正面作用，又期望評核人員如實反映員工的工作表現，如果所有人都表現良好，就應該獲得好的評級。