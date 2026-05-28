分手後公開親密照勒索人夫260萬　45歲美容師判囚52個月

一名已婚男董事因情婦要求購買保時捷汽車而分手，情婦隨後上傳二人合照剪輯而成的影片到網上，並勒索男董事共約260萬元，她早前經審訊後被裁定起底及勒索等6罪成，今早(28日)在西九龍裁判法院被判囚52個月。
被告李燕林(45歲)，任職美容師，被控4項在未獲同意下披露個人資料及2項勒索罪。控罪指，她於2022年5月至2023年3月期間，在香港未獲資料當事人X的相關同意下，披露X的個人資料，即其姓名及顯示其容貌的影像，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害。她另於2022年5月以恫嚇的方式要求X交出港幣60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出港幣200萬元。
未按保密協議收斂行為
暫委法官徐綺薇判刑時指，被告在首次公開影片後向X索取60萬元，X草擬保密協議後支付7.5萬元。惟被告在6月時再度上載影片，並向索取200萬元，獲得100萬元後亦未有按保密協議收斂行為，在9月時再上載較長的影片，顯示被告投入時間及心力處理素材，其行為明顯非一時氣憤，而是決意作針對性的攻擊，其舉動亦具延續性，以敏感的資料操控X的弱點，導致X出現心理壓力、焦慮及無力感，擔心對家庭及工作造成不可逆轉的後果。
徐官另稱，被告在與X交往期間多次要求每月4萬元生活費、80萬元貸款費及保險費用等，分手仍繼續施壓，以多次製作及上載影片作為勒索基礎，在未獲X同意下多次公開其姓名樣貌，配以「騙子」等侮辱性的言詞，被告的容貌則以表情符號遮蓋，顯示被告有一定程度的計畫犯案。被告利用事主的脆弱處境，不止一次以掌握的私密資料威脅事主，公開婚外情關係以獲得金錢，導致X在恐懼下讓步支付款項，其行為實屬卑劣。
求情稱工作受影響已得教訓
辯方求情指，被告家鄉在湖北，早年在深圳工作，後來認識前夫移居香港，但她來港後沒有怠惰，繼續在美容行業進修賺錢，其家人和前夫為她寫求情信，讚被告孝順，性格剛強努力工作。被告源於情緒管理欠佳及低估法律後果而犯案，現已汲取教訓，在被捕後出現情緒困擾及睡眠問題，精神科醫生門診表示被告患焦慮症，本案令被告失去穩定工作，對未來生計感到徬徨。法庭早前為她索取精神科報告顯示，被告因本案感到壓力，出現適應困難，惟睡眠及食慾正常，情況大致上穩定。
案件編號：DCCC842/2023