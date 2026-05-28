分手後公開親密照勒索人夫260萬　45歲美容師判囚52個月

一名已婚男董事因情婦要求購買保時捷汽車而分手，情婦隨後上傳二人合照剪輯而成的影片到網上，並勒索男董事共約260萬元，她早前經審訊後被裁定起底及勒索等6罪成，今早(28日)在西九龍裁判法院被判囚52個月。

被告李燕林(45歲)，任職美容師，被控4項在未獲同意下披露個人資料及2項勒索罪。控罪指，她於2022年5月至2023年3月期間，在香港未獲資料當事人X的相關同意下，披露X的個人資料，即其姓名及顯示其容貌的影像，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害。她另於2022年5月以恫嚇的方式要求X交出港幣60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出港幣200萬元。