騙案｜男子買MC張天賦演唱會門票失4.7萬元 警單周接70案涉款逾130萬

MC張天賦將於下月7至11日在紅館舉行《E=MC²》演唱會，門票日前已經售罄。雖然想與MC享受一場《老派約會》，但上網買門票要《小心碰頭》。警方上周已接獲近70宗關於演唱會網購騙案，總損失超過130萬元，而日前亦有一名男子在Carousell誤信騙徒購買兩張MC演唱會飛，對方以不同藉口誘導他過數，總共轉賬超過47,000元至對方，其後始知受騙。

3大常見騙徒手法

警方列出3大常見騙徒手法，首先是假付款連結，如果在社交平台或二手買賣平台購置門票，騙徒會假冒賣家私訊你，之後發送一個假冒平台的釣魚連結。該頁面彷真度高，以不同藉口誘導買家輸入網上銀行密碼或信用卡資料。另外，騙徒會假冒賣家要求轉賬訂金或全數，一旦收款後立刻封鎖兼失聯。最後，騙徒會製作假實體門票，或偽造內部認購、成功購票的確認截圖取得信任，買家付款後才發現是假門票。