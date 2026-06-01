父母家中產子拒交DNA申出世紙　管浩鳴指聞所未聞促立法會修例防虐兒

一對港人父母聲稱在家中產子後，因「宗教理由」拒絕向入境處提交DNA檢測報告核實血緣，導致現時兩個月大的幼子沒有出世紙。立法會議員管浩鳴指事件聞所未聞，質疑屬疏忽照顧兒童，認為立法會有必要修例。
管浩鳴今早在電台節目上，形容涉事父母的行徑聞所未聞，做法與常人邏輯有很大距離，指：「連個細路存唔存在都證明唔到」。他認為涉事父母在子女出生後，不帶到醫院檢查的做法危險、不負責任，嚴格而言屬於疏忽照顧兒童。
管浩鳴表示如該對父母是刻意選擇在家分娩，是非常不負責任，因為存在很大危險。他又指現時法例規管「在家分娩」存在灰色地帶，認為立法會有必要修例，規定即使產婦意外在家分娩，父母亦必須在限時內將嬰兒送院，否則等同疏忽照顧兒童。他解釋如缺乏出生證明，小朋友將來在香港無法註冊入學，面臨「無書讀」的困境。
希望對方合作
被問到社署等應否介入，管浩鳴認為問題似乎在於當事人不合作，認為若無醫院發出的出生證明，當局要求當事人進行DNA親子鑑定是合理做法，亦希望對方合作。
社福界立法會議員陳文宜在同一電台節目說，這種「無證狀態」會令小朋友失去法律保障，也會影響他日後獲取各項公共服務。而且幼兒至今沒有看過醫生，沒有新生嬰兒必須進行的相關疾病篩查，也沒有接種任何疫苗。陳文宜指出香港的母嬰健康院制度一直做得很好，但對於在家分娩的嬰兒，現有機制似乎存在漏洞。