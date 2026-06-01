父母家中產子拒交DNA申出世紙　管浩鳴指聞所未聞促立法會修例防虐兒

一對港人父母聲稱在家中產子後，因「宗教理由」拒絕向入境處提交DNA檢測報告核實血緣，導致現時兩個月大的幼子沒有出世紙。立法會議員管浩鳴指事件聞所未聞，質疑屬疏忽照顧兒童，認為立法會有必要修例。

管浩鳴今早在電台節目上，形容涉事父母的行徑聞所未聞，做法與常人邏輯有很大距離，指：「連個細路存唔存在都證明唔到」。他認為涉事父母在子女出生後，不帶到醫院檢查的做法危險、不負責任，嚴格而言屬於疏忽照顧兒童。