李競存回流出任科大醫學院院長　形容醫療體系需革命性改革

香港科技大學委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期即日起生效。李競存指，本港人口老化增加醫療壓力，需要為本港醫療體系帶來革命性改革，包括質素愈來愈好、成本愈來愈低、需要醫療服務的人可隨時得到服務，科大醫學院未來希望培訓一批具備良好醫術和醫德，並要擁有創科知識的新醫生。

沒有考慮太多便答應邀請

李競存2016至2021年期間，曾出任美國伊利諾伊大學厄巴納——香檳分校卡爾伊利諾伊醫學院創院院長，任內主導制定結合科技的醫學課程等。他表示，醫學院一定要跟科大其他學院，甚至現有兩間醫學院和整個醫療體系合作，又稱與其他醫學院的共享課程可參考網上授課方向。