李競存回流出任科大醫學院院長　形容醫療體系需革命性改革

香港科技大學委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期即日起生效。李競存指，本港人口老化增加醫療壓力，需要為本港醫療體系帶來革命性改革，包括質素愈來愈好、成本愈來愈低、需要醫療服務的人可隨時得到服務，科大醫學院未來希望培訓一批具備良好醫術和醫德，並要擁有創科知識的新醫生。
沒有考慮太多便答應邀請
李競存2016至2021年期間，曾出任美國伊利諾伊大學厄巴納——香檳分校卡爾伊利諾伊醫學院創院院長，任內主導制定結合科技的醫學課程等。他表示，醫學院一定要跟科大其他學院，甚至現有兩間醫學院和整個醫療體系合作，又稱與其他醫學院的共享課程可參考網上授課方向。
自中學畢業後已赴海外深造的李競存，被問到如何把在美國創立醫學院的經驗帶到科大醫學院，他稱雖然不能百分之百把當地經驗套用到有獨特醫療體系的香港，但他以往一直有與在港從醫的中學同學交流，又說沒有一個人能認識所有事情，要靠團隊的專業知識一同完成。他笑言最初沒有打算回流，但招攬他的科大校長葉玉如提供了很重要的任務和機會，因此沒有考慮太多便已答應，現在很感恩有機會貢獻香港社會。
葉玉如：院長責任重大
科大早前就科大醫學院院長一職全球招聘，過程審視超過100名主動申請和全球物色的候選人，來源地涵蓋北美、亞太、歐洲等10個地區，最終李競存脫穎而出。葉玉如非常歡迎李競存加入科大，形容對方是國際知名的臨床醫學科學家、生物醫學創新者、有遠見教育家，也是少數從零開始一手建立醫學院的領袖之一。她說，這是科大的歷史里程碑，而醫學院創院院長責任重大，需要為整間醫學院奠定方向和引領未來發展。他相信李競存不單可帶領科大醫學院走向國際，也可回應香港和大灣區未來醫療需要。