貨車司機多次「碰瓷」叫學生做乘客扮傷　兩男女認罪候判

一名貨車司機涉多次「碰瓷」，故意撞向掉頭或轉線的車後，訛稱車上中學生受傷，索要數千至數萬元賠償，該名司機及一名曾當乘客扮傷的女子今日(1日)於區域法院承認14項罪名。區域法院暫委法官陳永豪將案件押後判刑至6月22日，期間男被告還押；另為女被告索社會服務令報告，她獲准保釋。 被告趙康勝(案發時24歲)，及譚詩穎(案發時22歲)。趙被控欺詐、串謀詐騙和企圖欺詐等17罪，今承認13罪，其餘4罪獲法庭存檔。譚則承認1項串謀詐騙罪。

事故後與乘客擊掌 案情指，趙康勝於2023年11月至2024年4月期間，多次趁的士及校巴司機等事主駕駛車輛欲轉線時，突然加速從後碰撞車尾，其後訛稱其車上乘客受傷，向司機索取千元至兩萬元的賠償，否則便會控告他們。多名事主均看到趙和車上乘客有講有笑，事故後更與乘客擊掌，表現興奮，甚至在車上進食，懷疑他是故意製造意外，但為免麻煩仍選擇付費和解。 趙康勝邀來中學生「遊車河」並表示「出去碰下」，中學生明白趙是想製造碰撞以騙取金錢。趙曾向乘客稱，因為事主轉線太慢才有機可乘，以及因事主無留意路況才能造成意外。趙又曾於2024年3月問被告譚詩穎有無興趣賺錢，並指示譚只需一同遊車河，在碰撞後假扮受傷，同年3月至4月，兩人先後3次「碰瓷」收取賠償。

官斥行為惡劣必然判監 陳官坦言很看重本案，直斥司機行為非常惡劣，又指其犯罪手法純熟，形容是「食髓知味」，加上利用青少年佯裝受傷等屬加刑因素，直言趙必然判監，刑期將以年計。至於被告譚詩穎，陳官同意她在案中處於被動，若無她的招認，控方只會就一次事件起訴，然而強調事件「一次都嫌多」，考慮所有因素後批准譚保釋以索社會服務令報告，但嚴厲警告法庭打算判處監禁。 案件編號：DCCC645/2025