李家超與哈薩克總統托卡耶夫會面　交流深化雙邊關係意見

行政長官李家超率領香港商貿代表團在哈薩克訪問。他今日(1日)在社交平台表示，於中午與哈薩克總統托卡耶夫會面，並出席托卡耶夫總統所設的午宴，就深化雙邊關係交流意見。李家超指，哈薩克是古絲綢之路的必經之地，也是共建「一帶一路」倡議的首倡之地 ；他向托卡耶夫表示，香港十分重視與哈薩克加強聯繫，兩地有很多合作空間有待開拓，香港作為「一帶一路」功能平台和東西方國際貿易投資的首要門戶，致力促進雙邊貿易，協助哈薩克企業進入中國內地及亞洲市場。而哈薩克是「一帶一路」的關鍵參與者，作為連接中國與歐洲的核心陸路運輸走廊，約85%的中歐陸路貨運經其境內通行，基於哈薩克在「一帶一路」中的重要地位，香港與哈薩克擁有廣闊的合作空間。

香港與哈薩克可合作領域廣泛

李家超又提到，哈薩克正展開以數碼轉型、投資現代化及全球互聯為核心的宏大改革計劃，香港可以成為哈薩克斯坦緊密合作、共謀雙贏的夥伴；他很高興此次訪問期間兩地將達成一系列合作備忘錄等合作成果，充分證明香港與哈薩克可展開合作的領域廣泛，涵蓋貿易投資推廣、金融服務、創新科技、文化旅遊等多個範疇。

李家超在會面期間又重申，哈薩克是香港在中亞地區最重要的貿易夥伴。2025年，哈薩克是香港在中亞的最大貿易夥伴，雙邊貨物貿易額達15億港元。哈薩克與香港之間的貿易和商務往來有很大的增長空間。李家超非常歡迎哈薩克企業來香港發展和上市。他亦提到香港特區政府計劃在哈薩克設立香港經濟貿易辦事處。