支援有緊急住屋需要劏房戶 房屋局擬最多預留180過渡屋作儲備單位

簡樸房制度生效，部分業主須改建單位，又或結束營運，導致住戶流離失所。房屋局計劃下月起，在過渡房屋項目新增儲備單位，支援有緊急安置需要的劏房戶；初步估計最高峰時約有180個儲備單位。當局指，參考現時過渡房屋入住率，相信儲備單位的安排，對營運機構影響不大。

過渡房屋項目推出6年，房屋局表示截至4月，已有2.1萬多個過渡房屋落成並投入服務，整體項目入住率平均約87%，累計總人數已超過3.9萬人。局長何永賢在社交平台表示，已投入服務的單位，較原來兩萬個單位目標多，當中同心村與博愛江夏圍村使用率分別達到150%和130%，反映單位有流轉。