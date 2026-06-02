支援有緊急住屋需要劏房戶 房屋局擬最多預留180過渡屋作儲備單位

簡樸房制度生效，部分業主須改建單位，又或結束營運，導致住戶流離失所。房屋局計劃下月起，在過渡房屋項目新增儲備單位，支援有緊急安置需要的劏房戶；初步估計最高峰時約有180個儲備單位。當局指，參考現時過渡房屋入住率，相信儲備單位的安排，對營運機構影響不大。
過渡房屋項目推出6年，房屋局表示截至4月，已有2.1萬多個過渡房屋落成並投入服務，整體項目入住率平均約87%，累計總人數已超過3.9萬人。局長何永賢在社交平台表示，已投入服務的單位，較原來兩萬個單位目標多，當中同心村與博愛江夏圍村使用率分別達到150%和130%，反映單位有流轉。
房屋局副局長戴尚誠昨出席立法會房屋事務委員會上指，風災、水浸等天災，或部分家庭出現特殊情況，有迫切住屋需要。過渡房屋項目可提供一定彈性及韌性，應對不同情況。
居住期限為3個月
因應簡樸房制度生效，房屋局計劃下月起，在市區及擴展市區的過渡房屋，預留最多180個儲備單位，作為緊急安置用途。「儲備單位」居住期限為3個月，期間須繳交與甲或乙類租戶相同租金。申請人須年滿18歲，並無擁有物業及現居劏房，單位由中央編配，審批需時約一星期。
48%劏房居民正輪候公屋
就預留180個單位是否足夠，他指，現時有48%劏房居民正在輪候公屋，超過20%有資格，未來5年會提供19.6萬公屋單位，加上簡約公屋亦會落成，相信已足夠。
實政圓桌議員莊豪鋒指，過渡房屋營運機構屬自負盈虧，若儲備單位空置3個月，會影響機構的租金收入，關注當局會否作補貼。戴尚誠指，若儲備單位在3個月內未獲編配予有需要的劏房戶，會編配予其他類別租戶；而參考現時過渡房屋入住率，相信儲備單位的安排，對營運機構影響不大。