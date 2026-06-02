率70人商貿代表團訪中亞 李家超晤當地官員 見證雙方簽署合作備忘錄

行政長官李家超率領來自香港加內地約70人的商貿代表團，昨展開哈薩克斯坦(下稱哈薩克)訪問行程，與哈薩克領導人和官員會面，並到訪重點機構，了解當地經濟、創新科技和金融領域的最新發展。李家超亦見證香港和哈薩克雙方簽署多份合作備忘錄。
李家超早上與哈薩克斯坦副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林會面，就深化兩地經濟合作交流意見。他歡迎哈薩克政府及企業繼續善用香港的金融樞紐優勢，透過上市和發債等、為當地的發展項目籌集國際資金。
中午李家超與哈薩克總統托卡耶夫會面，並出席托卡耶夫總統所設的午宴，就深化雙邊關係交流意見。他期待此行達成多份合作協議，進一步開拓新興市場，鞏固雙邊經貿聯繫。他期望，兩地加強雙向合作，哈薩克企業善用香港的專業服務和營商優勢，開拓中國內地和亞洲市場；香港和內地企業亦可「出海」，把握哈國經濟改革的發展機遇，在中亞建立業務據點。
李家超其後又到訪當地科技和創新園區阿斯塔納樞紐，了解哈薩克在人工智能領域的最新發展，並與哈國副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫會面。李家超介紹了香港在創科方面的發展，並歡迎哈薩克的創科企業落戶香港，開拓國際市場，共同把握科技發展機遇。
馬時亨：當地商界冀借香港發展業務
隨團政府官員包括律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局長丘應樺等，來自香港和內地的商界代表，包括貿發局主席馬時亨、港交所行政總裁陳翊庭、電訊盈科主席李澤楷等；內地代表則包括廣汽國際汽車銷售服務有限公司總經理衛海崗、傳化集團有限公司副總裁姚晨蓬、內蒙古能源集團有限公司黨委書記、董事長雲鵬剛等。
馬時亨表示，香港與哈薩克有很多領域均可合作，形容與會雙方都覺得會面非常有用；又指今次到訪可以增加彼此認識及做生意的興趣，當地商界亦希望利用好香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色發展業務，對方已計劃 6月派人來港舉辦研討會介紹哈薩克。