率70人商貿代表團訪中亞 李家超晤當地官員 見證雙方簽署合作備忘錄

行政長官李家超率領來自香港加內地約70人的商貿代表團，昨展開哈薩克斯坦(下稱哈薩克)訪問行程，與哈薩克領導人和官員會面，並到訪重點機構，了解當地經濟、創新科技和金融領域的最新發展。李家超亦見證香港和哈薩克雙方簽署多份合作備忘錄。

李家超早上與哈薩克斯坦副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林會面，就深化兩地經濟合作交流意見。他歡迎哈薩克政府及企業繼續善用香港的金融樞紐優勢，透過上市和發債等、為當地的發展項目籌集國際資金。