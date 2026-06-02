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出版：2026-Jun-02 10:57
更新：2026-Jun-02 10:57

籃球名帥翁金驊疑體罰漢華中學男生捉手逼自摑 議員促交代

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影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads)

影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads)

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本地學界爆出籃球教練涉嫌公然體罰學生的醜聞。社交平台Threads周一(1日)晚上流傳影片，拍攝到漢華中學籃球隊主教練、身兼中國香港籃球總會副會長的翁金驊，懷疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。影片曝光後隨即引發網民嘩然。《am730》正向漢華中學及教育局查詢事件。

影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads) 影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(資料圖片)

短片長約半分鐘由高處向下拍攝，發帖者指現場為漢華中學。片段顯示，翁金驊當時在球場向球員進行訓話。及後將一名男生手上的外套丟在地上，再強行捉起對方的手，逼其自行拍打臉部幾次，並持續言語訓斥對方，男生及後當眾再自摑一下。現場有多位隊員及兩名職員旁觀，全程未有插手介入。短片引起網上熱議，大批網民質疑體罰尺度過火，認為涉及襲擊，應報警處理。

關注體育的立法會議員何敬康相信片中人是翁金驊，本身亦認識對方，公事亦合作過，指事件不能接受，認為單從片段所見，確實很難為其解釋辯護，教練及校方必須就此事交代，強調無論力度大不大，如此逼令掌摑及自摑都是極度侮辱性行為。他認為不止體育界，整個社會亦有需要釐清「體罰」的界線，認為無論任何人動手，都不是一項友善舉動。

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有「亞洲三分王」外號

54歲的翁金驊曾於1990至2006年之間代表港隊上陣超過250場。他曾奪得亞洲賽「三分神射手」獎，並獲得「亞洲三分王」外號。翁金驊在2006年退出代表隊後，轉型擔任電視籃球評述員以及學界籃球隊教練。

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