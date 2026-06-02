翁金驊為體罰學生致歉 漢華中學暫停職務與警聯繫(更新)

本地學界爆出籃球教練涉嫌公然體罰學生的醜聞。社交平台Threads周一(1日)晚上流傳影片，拍攝到漢華中學籃球隊主教練、身兼中國香港籃球總會副會長的翁金驊，懷疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。影片曝光後隨即引發網民嘩然。漢華中學今日(2日)發家長信稱已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。 翁金驊於社交平台發文，稱無論學生犯了任何規則或過失，自己都不應以此方式責罰同學，明白事件為他帶來不適或傷害，對此衷心致歉。對於網上的批評與斥責亦會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。目前他已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何要展開的相關調查，「從職業球員到退居教練工作近三十年，對於自己用了不當方式的責罰學生，我深感歉意。」

他強調籃球是其終身事業，人生亦一直圍繞着籃球運動。「教授籃球，傳承這項運動，仍然是我的抱負」，是次事件辜負了大家對他的期望，在此再次向社會，向一直支持、關愛他的朋友、家人、學生，致以最深歉意。

發生於2023至2024學年 校董會嚴正關切 漢華中學校董會發出聲明，稱網上流傳一段於該校球場拍攝的短片，內容涉及一名校隊教練及學生。校董會對此事件深表關注，校方立即啟動「危機處理小組」以跟進及展開詳細調查。校董會一貫注重教職員工職業操守，對是次事件嚴正關切。校方將會配合有關方面進行調查，並適時向校董會報告。 影片拍攝的事件發生於2023至2024學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。為保障學生的福祉及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。

校方一直極為重視學生的身心健康，並致力為學生提供一個安全、和諧的學習環境。校方就此事已發出家長信，表示學生如有任何情緒上的需要，可向輔導主任、駐校社工或教育心理學家尋求協助，校方將會為學生提供適切的輔導及支援。 教育局局長蔡若蓮指局方非常關注事件，知悉事件後已即時聯絡學校。局方會嚴肅跟進，要求學校提交報告。她提到局方有為學校外聘教學人員提供指引，強調必須以學生福祉為首要。

短片長約半分鐘由高處向下拍攝，發帖者指現場為漢華中學。片段顯示，翁金驊當時在球場向球員進行訓話。及後將一名男生手上的外套丟在地上，再強行捉起對方的手，逼其自行拍打臉部幾次，並持續言語訓斥對方，男生及後當眾再自摑一下。現場有多位隊員及兩名職員旁觀，全程未有插手介入。短片引起網上熱議，大批網民質疑體罰尺度過火，認為涉及襲擊，應報警處理。 關注體育的立法會議員何敬康相信片中人是翁金驊，本身亦認識對方，公事亦合作過，指事件不能接受，認為單從片段所見，確實很難為其解釋辯護，教練及校方必須就此事交代，強調無論力度大不大，如此逼令掌摑及自摑都是極度侮辱性行為。他認為不止體育界，整個社會亦有需要釐清「體罰」的界線，認為無論任何人動手，都不是一項友善舉動。

救助兒童會表關注 香港救助兒童會對片段深感關注，強調對任何形式對待兒童的暴力，採取「零容忍」的態度。每一名兒童都應在安全、受尊重和免於恐懼的環境下學習、運動和成長。任何服務兒童的機構代表，包括職員、教練、義工及其他與兒童接觸的人員，在任何情況下都絕不應對兒童服務使用者作出任何形式的身體暴力或不當對待。 就今次事件，呼籲相關學校及機構以兒童最佳利益為首要考慮，採取一切必要措施保障涉事學生及其他在場兒童的安全與福祉，包括提供適切的情緒支援、清晰的跟進機制。

有「亞洲三分王」外號 54歲的翁金驊曾於1990至2006年之間代表港隊上陣超過250場。他曾奪得亞洲賽「三分神射手」獎，並獲得「亞洲三分王」外號。翁金驊在2006年退出代表隊後，轉型擔任電視籃球評述員以及學界籃球隊教練。