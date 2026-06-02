家中產子拒交DNA申出世紙　鄧炳強：警方以疏忽照顧兒童罪拘捕父母兩人

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕向入境處提交DNA檢測報告核實血緣，導致現時兩個月大的幼子沒有出世紙。保安局局長鄧炳強表示警方剛於長沙灣找到2個月大的嬰兒Danny及宣稱是其父母的兩人，會盡快將嬰兒送往醫院檢查。警方另以疏忽照顧兒童罪拘捕自稱是嬰兒父母的兩人。 鄧炳強表示兩人暫時未能提供任何產前檢查紀錄、到診紀錄，甚至是懷孕期間的照片，亦拒絕提供DNA比對。他指事件與私隱無關，希望兩人盡快提供證據，以證明是嬰兒的父母。鄧炳強表示初生嬰兒有很多複雜的情況，親生父母應該會很關心，第一時間將嬰兒送往醫院檢查，否則屬於疏忽照顧兒童。如果兩人無法提供任何證明，會令人懷疑有其他情況，政府需再研究後續處理工作，例如是由社署介入。

要求當局證明DNA是驗證血緣唯一方法 父親曾先生在電台節目否認基於宗教原因拒絕提交DNA，但要求入境處證明此舉是驗證血緣關係的唯一方法，並根據收集及使用生物辨識資料內的指引發出一份私隱影響報告，以保障私隱和人權。 曾先生又指，入境處對於在家分娩的指引非常不清晰，只列明要填寫並遞交「在家分娩聲明書」，其餘資訊不透明，包括未有說明要提供哪些人證、物證，證明父母的身份，又認為部門有責任為兒子提供臨時身份證明，讓他在未獲得出世紙期間，能順利求醫或就學。母親關小姐就質疑，為何嬰兒在醫院出生毋須證明與父母的血緣關係，在家分娩則需要提交證明。

孫玉菡：爭取與該父母及男嬰會面 勞工及福利局局長孫玉菡今日(2日)表示，政府高度關注事件，社署正積極跟進。人員由上周四(28日)起已用不同方法嘗試聯絡相關家庭，但即使上門等候亦未能見到對方。直至昨日透過電郵聯絡到他們，社署正爭取約見兩人，最關心是男嬰的健康及安全。當局最大目標是希望可安排男嬰接受健康檢查及評估，如果相關家庭有任何意願，當局可提供適切支援。 孫玉菡強調，政府有整全的機制處理兒童福利，會以法、理、情原則盡快處理，適當時候會採取適當行動，有關男嬰出世紙的問題，入境處亦會跟進。至於留在瑞典的女兒Lily，入境處已透過外交部駐港公署，以及中國駐瑞典大使館跟進。