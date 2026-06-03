與哈薩克簽43備忘及合作協議 李家超︰取得多項成果

行政長官李家超率領商貿代表團昨展開哈薩克第二日行程，兩地達成43份備忘錄及合作協議，包括香港明年首季將開通前往哈薩克阿拉木圖的直航。李家超指，必然會令兩地的交往及其他經貿合作發展更有效；並透露與中亞三國，即哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯，研究延長特區護照在當地的免簽證逗留期限，推展至免簽30日。 代表團昨先後與哈薩克總理別克捷諾夫和哈薩克貿易和一體化部部長沙卡利耶夫會面，亦到訪哈薩克的國家投資控股公司Baiterek National Investment Holding、國家主權財富基金Samruk-Kazyna，與相關代表交流。李家超透露，今次訪問取得多項成果，雙方達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋經貿、投資、金融服務、科技、航空、綠色金融等多個範疇。

香港與阿拉木圖明年開通直航航班 當中國泰宣布明年首季開通來往香港和哈薩克阿拉木圖直航航班，一周三班。李家超指，「我自己飛來的時候經過轉機，差不多要12小時，大家也經歷過，所以(開通直航機)必然會令兩地的交往及其他經貿合作發展更有效。」他續指，政府之間談航權擴展達到成果，除開通今次直航航班，亦可以利用阿拉木圖進入其他中亞、東歐，以及高加索地區的航線。 李家超又指，香港已與哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯實施10至30日免簽安排，特區政府目標把免簽期統一推展至30日。完成3國工作後，當局將工作拓展至中亞其餘兩國，推動兩地人民更方便的往來。

斥1億美元建區域血液淨化產品製造中心 此外，雙方協議加強人工智能及數字發展合作，推動數碼基建建設。香港三大創科園——數碼港、科技園及港深創科園，亦與阿斯塔納樞紐簽署協議，加強創科領域合作。香港交易及結算所與阿斯塔納樞紐及阿斯塔納國際金融中心協議加強合作，推動綠色金融生態發展，並探索跨境上市及大宗商品交易市場的合作機遇。另兩地資本基金將會共同投資1億美元，在當地設立區域血液淨化產品製造中心。 代表團今日到訪納扎爾巴耶夫大學，並促成香港兩所大學與該校簽署合作備忘錄，加強院校間合作，其後轉赴烏茲別克斯坦繼續行程。