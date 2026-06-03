管浩鳴指宗教理由拒驗DNA匪夷所思　在家分娩更安全言論奇怪且不合常理

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕向入境處提交DNA檢測報告核實血緣，導致現時兩個月大的幼子沒有出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕。立法會福利事務委員會主席管浩鳴今早(3日)在港台節目表示，提取DNA並不一定要透過抽血等介入性方法，採集口腔唾液同樣可以檢驗，從未聽說過以宗教理由拒絕驗DNA，認為有關事件匪夷所思。
由社署看管及取得保護兒童令合適
管浩鳴指出，涉事母親無法提供懷孕或產檢證明，當局絕對有理由懷疑兩人是否適合撫養子女，而男嬰目前由社署看管及預料會取得保護兒童令是合適。他又批評，女子聲稱在家分娩比醫院更為安全的言論奇怪且不合常理，雖然現時法例沒有限制市民在家分娩，但一般而言，即使孕婦突然在家產子，事後亦會盡快送院跟進。
葉柏強：不鼓勵在家分娩
港大醫學院兒童及青少年科學系曹延洲基金教授葉柏強表示，在缺乏醫療支援的家中分娩風險極高，一般都不鼓勵市民在家分娩，以免衞生環境欠佳令細菌有機會進入體內，而如果嬰兒不慎跌在地上或會導致腦出血，產婦一旦子宮出血或嬰兒頭部未必順利離開母體都會構成危險。如果孕婦無做產前檢查，未能掌握嬰兒是否有心臟病等先天毛病，出生後還要承受不必要風險。
葉柏強表示，嬰兒出生後尤其第一周的健康檢查很重要，可以跟進先天毛病，情況嚴重或要盡快做手術，以免引致腦病變永久傷殘。現時97%嬰兒都有接種疫苗，如果出生後未有打針亦可以補打，但保護效力會延後，增加感染風險。