管浩鳴指宗教理由拒驗DNA匪夷所思　在家分娩更安全言論奇怪且不合常理

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕向入境處提交DNA檢測報告核實血緣，導致現時兩個月大的幼子沒有出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕。立法會福利事務委員會主席管浩鳴今早(3日)在港台節目表示，提取DNA並不一定要透過抽血等介入性方法，採集口腔唾液同樣可以檢驗，從未聽說過以宗教理由拒絕驗DNA，認為有關事件匪夷所思。

由社署看管及取得保護兒童令合適

管浩鳴指出，涉事母親無法提供懷孕或產檢證明，當局絕對有理由懷疑兩人是否適合撫養子女，而男嬰目前由社署看管及預料會取得保護兒童令是合適。他又批評，女子聲稱在家分娩比醫院更為安全的言論奇怪且不合常理，雖然現時法例沒有限制市民在家分娩，但一般而言，即使孕婦突然在家產子，事後亦會盡快送院跟進。