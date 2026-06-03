世界盃｜7成酒吧轉播賽事 商場變陣迎「早晨體育經濟」

四年一度的世界盃揭幕戰將於下周五（12日）凌晨3時上演，本屆賽事由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，由於賽事在北美洲舉行，與香港存在顯著時差，大部分賽事在香港清晨時分至早上上演。香港酒吧業協會預料，有70%同業會轉播賽事，整體生意額料達至4億至5億港元；部分商場計劃通宵開放，直播全部104場賽事。預計帶動商場人流錄得逾10%的增長，並形成「早晨體育經濟」。
香港酒吧業協會主席錢雋永向傳媒提到，一般酒吧由下午4時營業至翌日清晨5時，惟本屆約一半場次在非酒吧營業時間內進行，加上廣東省酒吧亦能轉播，性價比不如往日高，業界亦需考慮人手問題。他料最終有七成同業會轉播賽事，「搏一搏追回營業額，整體生意額料達至4億至5億港元。
每逢國際運動盛事來臨，運動服、飲食等行業均能受惠。批發及零售界立法會議員邵家輝預料，世界盃賽事期間商場的人流及生意額較平日會有所增長。他相信業界也會藉著這股世界盃熱潮做推廣活動，例如提供折扣等，以提升營業額。
估計直播賽事商場人流錄逾10%增長
信和集團早前宣布，旗下三大商場奧海城、屯門市廣場，以及荃新天地將以高清大電視足本播放全部104場賽事。信和集團首席商務總裁蔡碧林接受傳媒訪問時表示，不少賽事會於上午6時至中午12時開賽，時段正值市民早午餐時間，形容會帶來獨特的「早晨體育經濟」，吸引除標準球迷以外的家庭客會到商場吃早餐觀賽。集團特別在奧海城增設「親子睇波專區」及早晨睇波派對等活動。
早前奧運賽事期間，運動服類銷售錄得10%至15%的增長，餐飲業亦表現出色。蔡碧林提到，今年訪港遊客持續增加，外出逛街的人數亦明顯上升，相信世界盃有望進一步帶動人流，估計直播賽事的商場人流會錄得逾10%的增長。