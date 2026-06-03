世界盃｜7成酒吧轉播賽事 商場變陣迎「早晨體育經濟」

四年一度的世界盃揭幕戰將於下周五（12日）凌晨3時上演，本屆賽事由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，由於賽事在北美洲舉行，與香港存在顯著時差，大部分賽事在香港清晨時分至早上上演。香港酒吧業協會預料，有70%同業會轉播賽事，整體生意額料達至4億至5億港元；部分商場計劃通宵開放，直播全部104場賽事。預計帶動商場人流錄得逾10%的增長，並形成「早晨體育經濟」。

香港酒吧業協會主席錢雋永向傳媒提到，一般酒吧由下午4時營業至翌日清晨5時，惟本屆約一半場次在非酒吧營業時間內進行，加上廣東省酒吧亦能轉播，性價比不如往日高，業界亦需考慮人手問題。他料最終有七成同業會轉播賽事，「搏一搏追回營業額，整體生意額料達至4億至5億港元。

每逢國際運動盛事來臨，運動服、飲食等行業均能受惠。批發及零售界立法會議員邵家輝預料，世界盃賽事期間商場的人流及生意額較平日會有所增長。他相信業界也會藉著這股世界盃熱潮做推廣活動，例如提供折扣等，以提升營業額。