研究指港人退休需要儲蓄710萬元 退休計劃協會倡設獨立扣稅上限 擴大發行銀債

研究參考香港政府統計處及消費者委員會的數據，將每個月的基線退休開支定為2萬元，當中以居住成本佔最多。其中65歲男性退休人士預期壽命為86歲；維持基線生活開支需要港幣460萬元；若要規劃至97歲，需要增至660萬元。若65歲女性退休人士，預期壽命90歲，維持基線生活開支需要540萬元；若要規劃至100歲，則需要增至710萬元。

香港退休計劃協會今日(3日)發布最新研究報告，研究發現，退休人士若要確保長期財務安全感到達90%的信心水平，目標儲蓄需達710萬港元。協會提出三大建議，包括透過不同激勵政策促進自願性累積；推動多元化的綜合性退休資產提現訪案；賦能僱主強化由職場主導的退休支援。

此外，研究亦訪問了在香港管理逾9萬名員工的僱主，當中多為大型企業。結果發現，大多數受訪僱主對MPF或職業退休計劃制度的供款比例佔薪酬的8%至15%，高於5%的法定最低要求。研究亦顯示，提高員工的財務健康水平，其工作效率亦會提高。

提3項建議保障勞動人口

為進一步保障香港勞動人口，協會提出三項建議。首先透過不同激勵政策促進自願性累積，包括為「可扣稅自願性供款」(TVC）與「合資格延期年金保單」(QDAQ)設立獨立的扣稅上限，優化個人退休儲蓄；以家庭為本的免稅額，為被供養家庭成員引入獨立的TVC扣稅配額，促進以家庭為基礎的退休支援，

此外，推動多元化的綜合性退休資產提現方案。包括擴大發行專屬的銀色債券及本地基礎建設債券，可考慮提高年期的靈活性和增加發行次數。此外，開創創新的官商民試導計劃，將終身年金與長期護理及預防性醫療保健方案捆綁。