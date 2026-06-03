中年漢搶婦人頸鏈囚兩年　稱「請阿媽飲茶」等錢使

一名有多項案底的現年48歲男子，涉於2024年9月尾隨六旬婦至其住所，繼而搶其價值3,900港元的金鏈，被控一項搶劫罪。被告今日（3日）於區域法院承認控罪，案情指他被捕後辯稱「我今日生日等錢使，請阿媽飲茶，先搶個女人條鏈」，法官陳廣池引述被告求情信指他自稱「孝子」，但其愚蠢行為令父母傷心，考慮被告認罪，判其囚兩年。 被告鄭文基被控一項搶劫罪，指他於2024年9月23日在秀茂坪順利邨利富樓某層走廊搶劫鄭姓女子，劫去一條頸鏈。案情指，62歲女事主在案發當晚7時從平台經有密碼鎖的入口進入大廈。

，她見被告敲門遂以為他是住戶並為其開門。兩人共乘升降機，事主到達她所住樓層後便行向其住所，期間她聽見背後有人大聲說話，轉過頭後見到被告向自己心口伸手。兩人拉扯並跌坐地上，事主趁被告拾回掉落的手機期間逃回家中。事主發現自己的頸鏈不見了便報警。 被告翌日被捕後承認指「我今日生日等錢洗，請阿媽飲茶，先搶個女人條鏈」，他指自己在街市見到事主戴金鏈，便尾隨她並搶走金鏈，後步行至下一層樓及乘升降機離開。 有多項案底 自稱「孝子」卻令父母傷心

陳官判刑時引述辯方求情指，被告有多年焦慮症及抑鬱症，因希望在生日請家人吃飯，但礙於經濟壓力思緒浮沉，見到事主金鏈後不理智地犯案，不是有預謀犯案。陳官引述被告求情信指他自稱「孝子」，希望法庭給予機會，承諾不再犯案。陳官指被告從1997年起有涉毒、串謀詐騙及偷竊的案底，證明他並不珍惜法庭給予機會，並指他自稱「孝子」但其做法愚蠢，令父母傷心。陳官指被告非街上隨手搶金鏈，考慮其單獨犯案且其手法非絕對暴力，事主最後亦失而復得，終判其囚2年。

案件編號：DCCC 108/2025