路德圍變小東門？ 內地兩店進駐「黃紅」招牌被批：搞咩啲燈咁光

多名網民在荃灣路德圍一帶拍照，稱兩間新開張的內地品牌連鎖店，其「搶眼」內地風格招牌設計與街道原貌格格不入，有人直接形容「路德圍變小東門」。(Threads)

內地餐飲及零售品牌大舉進軍香港市場，亦令街頭變天。近日多名網民在荃灣路德圍一帶拍照，稱兩間新開張的內地品牌連鎖店，其「搶眼」內地風格招牌設計與街道原貌格格不入，有人直接形容「路德圍變小東門」，憂慮荃灣「掃街好去處」地標正失去原來特色。

有多名網民在社交平台Threads分享荃灣路德圍的最新景象。照片可見，兩間新進駐內地品牌於相鄰位置開業，分別為「朱大叔檸檬茶」及「土家鮮肉餅」。兩店均採用內地街頭常見，較鮮艷的黃色及紅色作為招牌，並加上「搶眼」發光裝飾如「功夫茶底濃 『鴨屎』也能香」、「一個餅一兩肉」等廣告牌作招徠，門前則堆放著多個奶茶杯紙箱與手推車，店員正為開張作準備。

發帖網民形容「路德圍變小東門」，更有人坦言「不接受..還返個路德圍俾我」，與以往有多間小店的「掃街好去處」原貌地標似乎格格不入。帖文引起大批網民及街坊討論，不少人亦批評「啲design核突到呢」、「黃底配紅字，紅底紅字，遠睇店名係咩都唔知」、「點做到間間都咁醜」、「蜜雪，快樂蕃薯，加埋呢兩間，仲唔係東門主場？」、「差個（我在路德圍很想你）嘅藍色牌」、「慘慘慘！啲燈咁光，都唔知搞咩」、「可以投訴佢招牌太光？」、「由市場決定」、「其實而家啲招牌唔發光係咪唔得架姐，一眼望過去無咗一半視力」。