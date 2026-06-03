電動車退役電池料4年後增加4倍　全港首大型回收設施本月啟用

電動車電池壽命一般有5至10年。(資料圖片／蘇文傑攝)

電動車電池壽命一般有5至10年，環保署粗略估算未來5年的退役電池量，會由今年約1,300公噸逐步增加4倍多，至2030年約6,700公噸。署方今年初委託獨立顧問評估電動車電池生產者責任計劃的社會和經濟影響，預計計劃會為本地生產總值帶來6,600萬元的附加價值，並為廢物管理及回收行業創造超過100個全職職位就業機會，約佔前年相關行業總勞動力的3%。

擬要求分發電動車電池供應商事先登記

署理環境及生態局局長黃淑嫻書面回覆立法會議員質詢指，目前全港共有5個持牌化學廢物處置設施可處理電動車退役電池，分別位於元朗區、屯門區和北區。她表示，全港首間大型電動車電池回收設施正在環保園建設中，預計今個月投入運作，將退役電池轉化為再生黑粉，轉廢為材。環保署會留意市場回收量及供應情況，適時提供適切支援。

黃淑嫻指，過去5年環保署平均每年接獲5宗有關電動車退役電池非法貯存或處置的投訴個案，當中不涉檢控個案。另外，本港去年共有4宗涉及電動車電池的火警，造成1人受傷。