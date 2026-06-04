香港國際旅遊展下周四舉行 旅議會：「高鐵遊」將成暑期旅遊主流

暑假將至，不少市民已著手計劃外遊，即將於本月舉行的香港國際旅遊展，將提供超過66個國家和地區的最新旅遊資訊，助市民計劃行程。旅遊業議會主席楊淑芬指出，受到中東局勢影響，燃油附加費高企嚴重打擊了暑期長途線的市道；相反，高鐵因不設附加費且票價穩定，預計「高鐵遊」內地行程將成為今年暑假的旅遊主流。 楊淑芬昨日出席香港國際旅遊展發布會時表示，今年1至4月香港已錄得1,800多萬人次入境旅客，而剛過去的「五一黃金周」內地來港旅客亦達180萬人次。她預計，2026年全年訪港旅客可望達到5,300萬人次；若中東不明朗局勢可提早結束，帶動燃油附加費回落，相信全年的旅客數字將會更為理想。

談到今年暑假的旅遊趨勢，楊淑芬對出境長途線的市場表現感不樂觀。她解釋，自中東戰事於2月爆發後，歐美旅客數目已即時下跌三成，由於香港前往歐洲的行程大多須在中東轉機，戰事迫使航線改道，加上燃油附加費高昂，導致長線旅遊產品的吸引力大減，旅行社惟減少相關產品。 不過，隨著內地高鐵網絡迅速發展，她形容，高鐵票價穩定性極高；透露現時大多數市民傾向選擇高鐵前往車程在5小時內的內地省市，如福建、湖南等，而張家界及貴州等避暑勝地在暑期也大受歡迎。

對訪港旅客有信心 至於訪港旅客方面，楊淑芬則抱有充分信心。她指出，同樣受到國際形勢和日本航班減少的影響，加上國家近期推行免簽政策，正吸引更多海外旅客在前往內地，順道選擇訪港。針對現時訪港旅客以「非過夜」為多的現象，楊淑芬認為這主要是因為香港與周邊地區的交通過於發達所致。但她強調，「非過夜不代表不消費」；香港旅遊業已不再盲目追求過夜人數，而是轉向提升整體的旅遊質量。 旅遊展邁入40周年 本屆香港國際旅遊展將於6月11至14日在灣仔會展舉行。展會首兩天為專業日，後兩天則開放予公眾以電子付費方式即場購票入場(票價25元)。今次展覽將續展示多個國家或地區的特色旅遊產品。匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成表示，今年適逢旅遊展成立四十周年，活動透過規劃不同的主題展區，為入場人士帶來豐富的旅遊資訊與體驗。

烏干達展館不從本土派員來港 非洲剛果持續的伊波拉疫情，今次活動設有展位的非洲烏干達展館也作出了相應的防疫安排。湯錦成強調，大會已獲得烏干達駐北京大使館書面確認，是次參展將只會安排大使館人員及已在中國內地的人員赴港參展，絕對不會從烏干達本土派遣任何人員來港，以確保展會的公共衛生安全。