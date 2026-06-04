與哈薩克將有更多教育合作 李家超盼共同培育具國際視野人才

行政長官李家超率領代表團繼續在哈薩克的訪問行程，前往當地大學了解高等教育發展，亦見證納扎爾巴耶夫大學昨與香港教育大學和香港理工大學簽署合作備忘錄，持續深化學術交流和研究協作。李家超與代表團昨已轉往烏茲別克，展開下一站訪問。

李家超昨早到訪納扎爾巴耶夫大學，與校長瓦卡爾會面，就加強兩地高等教育交流交換意見，並出席該校與香港多間高等院校簽署合作備忘錄的儀式。他表示，香港作為國際教育樞紐，擁有全球唯一五所百強大學的城市優勢，在《2025年世界人才排名》中位列亞洲第一、全球第四，正積極發展成為國際專上教育中心及高端人才集聚地。政府亦正全力推動北部都會區大學城發展，並透過「留學香港」品牌及「一帶一路獎學金」，吸引更多海外學生來港就讀。