與哈薩克將有更多教育合作 李家超盼共同培育具國際視野人才

行政長官李家超率領代表團繼續在哈薩克的訪問行程，前往當地大學了解高等教育發展，亦見證納扎爾巴耶夫大學昨與香港教育大學和香港理工大學簽署合作備忘錄，持續深化學術交流和研究協作。李家超與代表團昨已轉往烏茲別克，展開下一站訪問。
李家超昨早到訪納扎爾巴耶夫大學，與校長瓦卡爾會面，就加強兩地高等教育交流交換意見，並出席該校與香港多間高等院校簽署合作備忘錄的儀式。他表示，香港作為國際教育樞紐，擁有全球唯一五所百強大學的城市優勢，在《2025年世界人才排名》中位列亞洲第一、全球第四，正積極發展成為國際專上教育中心及高端人才集聚地。政府亦正全力推動北部都會區大學城發展，並透過「留學香港」品牌及「一帶一路獎學金」，吸引更多海外學生來港就讀。
李家超透露，目前約500名哈薩克學生來港升學，成為香港最大的「一帶一路」學生群體之一。他歡迎更多當地學生來港深造及發展，進一步促進兩地人文交流與人才培育。
他又提到，納扎爾巴耶夫大學為中亞排名第一的大學，具重要學術地位，而國家主席習近平於2013年正是在該校首次提出共建「絲綢之路經濟帶」，為「一帶一路」倡議奠定基礎，別具象徵意義。繼去年該校與香港科技大學合作開辦工商管理學士(歐亞商業管理)課程後，今次再與教大及理大簽署合作備忘錄。
李家超強調，今次合作只是起點，未來香港與哈薩克在教育領域將有更多合作空間，雙方可攜手培育具國際視野的人才，並為「一帶一路」建設提供人才支援。中午，李家超則出席由中國駐哈薩克大使韓春霖設的交流餐敍。