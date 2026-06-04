研究指港人退休要儲710萬元 退休計劃協會倡設獨立扣稅上限 擴大銀債

是次研究參考香港政府統計處公布的住戶開支調查，以及消委會香港銀髮經濟消費調查的數據，將每個月的基線退休開支定為2萬元，當中以居住成本佔最多。其中65歲男性退休人士預期壽命為86歲，維持基線生活開支需要460萬元；若要規劃至97歲，需要增至660萬元。若65歲女性退休人士，預期壽命90歲，維持基線生活開支需要540萬元；若要規劃至100歲，則需要增至710萬元。

退休生活是人生下半場，如要保持生活質素，便需要提前做好財務規劃。香港退休計劃協會昨發布最新研究報告，指退休人士若要確保長期財務安全感到達90%的信心水平，活到86歲需460萬元，若活到100歲目標儲蓄更需要710萬元。協會提出不同的財務規劃建議，包括設立獨立稅務扣除上限、擴大銀債發行，以及透過「官商民」合作，以協助長者善用醫療資源。

此外，研究亦訪問了香港多名僱主合共管理逾9萬名員工，當中多為大型企業。結果發現，部分受訪僱主對強積金(MPF)或職業退休計劃(ORSO)制度的供款比例佔薪酬的8%至15%，高於5%的法定最低要求。

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，強積金目前5%供款的法定要求，保障退休並不足夠，有需要提升增加供款的誘因，或者透過其他投資等工具增加保障。

協會提出3項建議，包括透過不同激勵政策促進自願性累積，以及推動多元化的綜合性退休資產提現方案。香港退休計劃協會行政委員會副主席楊豪業指，可考慮為「可扣稅自願性供款」(TVC)與「合資格延期年金保單」(QDAP)設立獨立的扣稅上限，加大市民供款誘因。