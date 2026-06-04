「無身份」男嬰Danny冇表面傷痕 暫送收容所 涉案父母終允DNA比對 准保釋

一對港人父母宣稱約兩個月前在家誕下男嬰Danny，惟遲遲未向入境處提交DNA檢測報告證實血緣關係，該對父母前日涉嫌疏忽照顧兒童雙雙被捕。警方指，經過協調溝通終獲Danny父母同意，檢取3人的DNA樣本作比對，又稱Danny沒有表面傷痕。社會福利署已為Danny申請保護令，並按法庭指示將其送往收容所。涉案父母昨晚獲准保釋，據悉之後轉到入境處總部調查。有立法會議員支持政府介入，認為父母若無法交出證明與嬰兒關係的資訊，更有理由懷疑他們是否適合做父母。

涉事一個半月大男嬰Danny的父母曾先生和關小姐本身未婚，早前在社交平台開設專頁「Save Lily」，提到兩人在瑞典被指對4歲女兒Lily照顧不當，Lily因而被當地政府接管，希望透過專頁要求當地政府把女兒送回港。兩人並宣稱今年4月在家誕下幼子Danny，曾先生稱雖然入境處要求在嬰兒出生42日內完成出生登記，但因私隱等原因拒絕向處方提交DNA作檢測，以核實與男嬰關係。 「Save Lily」事件及Danny父母被捕時序 2021年 - 關小姐在芬蘭誕下次女Lily，但一直未有辦理出生登記；一家人及後潛逃瑞典非法居留

2023年 - 曾先生和關小姐涉嫌偷錢及洗黑錢，被瑞典警方分別單獨囚禁；瑞典社福局發現Lily僅穿睡衣、身體骯髒、患嚴重濕疹、牙齒嚴重受損，決定接管Lily及安排到寄養家庭 2024年 - 曾先生和關小姐報稱獲瑞典移民局同意撤銷庇護申請，兩人隨後轉到英國生活，但因瑞典社福局維持監護令，Lily未獲准接走，上訴亦無果 2026年 - 5月底：專頁引起社會熱議，曾先生稱女友4月在家誕下幼子Danny，又拒絕向DNA樣本核實血緣關係 前日：勞福局長孫玉菡早上稱，社署社工多次登門造訪都未能接觸二人；保安局長鄧炳強下午指已拘捕兩人

當局就事件成立的跨部門工作組，昨日交代最新進展。警方西九龍總區刑事總部警司程知仁稱，因應今次事件廣受關注，警方和社署亦接獲很多投訴，因此警務處聯同保安局、勞工及福利局、社署和入境處成立跨部門工作組調查。他指，涉事男嬰在港沒有出世紙、沒有真實身份，出生後亦未被帶往醫院進行身體檢查，加上男嬰沒有身份會使其健康和福利事宜受到很大影響，因此懷疑父母已干犯疏忽照顧兒童罪，警方遂於前日拘捕他們，並已將男嬰送到明愛醫院檢查，初步檢查他沒有表面傷勢。經警方協調溝通後，涉事父母終同意檢取兩人和男嬰的DNA樣本比對核實身份。被捕父母昨晚獲准保釋，7月上旬須向警方報到，據悉離開警署後被入境處人員帶往總部調查。

社署按法庭指示 將男嬰送收容所 社署保護家庭及兒童服務課高級社會工作主任李詠詩稱，自得悉事件後已即時向父母了解，並在向法庭申請保護令後，按指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。被問到男嬰要在收容所逗留多長時間，她回應指社署需要時間會見涉事父母及搜集資料評估，之後會交予法庭，等候指示執行福利計劃，至於長遠會否申請監護令就需時評估及溝通，強調以兒童最佳利益為重。 現行法例列明，父母需要在42日內為新生嬰兒作出生登記。入境處助理首席入境事務主任龔國樑稱，就在家分娩的個案，當局會要求父母提供證據和相關資料，以證明嬰兒身份。他指，入境處得悉事件後一直有要求涉事父母提供相關證據，惟對方一直未有提供，因此男嬰的出生登記工作仍未完成。至於目前仍在瑞典的Lily，入境處已聯絡外交部駐港特派員公署及特區政府駐倫敦經貿辦等，向瑞典當局了解她在當地的身份及後續安排。

管浩鳴：宗教理由拒驗DNA匪夷所思 立法會福利事務委員會主席管浩鳴贊成社署介入，認為現有機制可由法庭委任社署署長出任Danny的法定監護人，然後把他送到坊間照顧機構。他在一個電台節目稱，涉事父母無法提供懷孕期間的照片、產前檢查證明等，如真的如他們所述完全交不出這些資料，相信政府絕對更加有理由懷疑他們是否適合做父母。本身是牧師的管浩鳴又稱，不一定要透過抽血等介入性方法提取DNA，採集口腔唾液同樣可以檢驗，直言以宗教理由拒絕驗DNA的說法匪夷所思，他亦從未聽聞。

醫學教授：嬰兒出生後首周健康檢查很重要 對於涉案母親聲稱在家分娩較醫院安全，管浩鳴認為言論奇怪且不合常理，解釋法例雖無限制市民在家分娩，但一般而言在誕下嬰兒後，也會盡快報警及送院處理。港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強於同一節目說，在缺乏醫療支援的寓所分娩風險極高，一般都不會鼓勵孕婦在家分娩，以免因衛生情況欠佳，令細菌有機會進入體內，過程如發生嬰兒掉落地上或於洗手間跌在地上等意外更會構成危險。

葉柏強表示，嬰兒出生後尤其第一周的健康檢查很重要，可以跟進先天毛病，情況嚴重或要盡快做手術，以免引致腦病變永久傷殘。現時97%嬰兒都有接種疫苗，針對Danny迄今未接受過任何醫療程序，葉柏強對其缺乏疫苗保護感到極度擔憂，如嬰兒延遲數月甚至拒絕接種卡介苗及乙型肝炎等疫苗，其缺乏抗體保護的時間將會拉長，感染麻疹或乙肝等傳染病風險將大增。